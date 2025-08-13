Σε δημοπρασία η χαρακτηριστική ηλεκτρική κιθάρα του Eddie Van Halen - Οι εκτιμήσεις για την τιμή της

Κάπου ανάμεσα στα 2 με 3 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να πουληθεί η χαρακτηριστική ηλεκτρική κιθάρα του Eddie Van Halen των Van Halen, που χρονολογείται από το 1982. Η δημοπρασία θα γίνει από τον οίκο Σόθμπις στη Νέα Υόρκη από τις 21 Οκτωβρίου και η κιθάρα ονομάζεται «Frankenstrat» και κατασκευάστηκε κατά παραγγελία από τον ίδιο τον κιθαρίστα ο οποίος είχε επισκεφθεί το εργοστάσιο κατασκευής στο Νιου Τζέρσι. Μάλιστα, υπάρχουν φωτογραφίες από εκείνη την επίσκεψη που δείχνουν τον Eddie Van Halen να δουλεύει πάνω της.

Η κιθάρα έκανε την εμφάνισή της στο βίντεο κλιπ των Van Halen για το τραγούδι «Hot for teacher» και εκείνο το κομμάτι πουλήθηκε το 2023 σε δημοπρασία έναντι 3,9 εκατ. δολαρίων. Μια άλλη κιθάρα «Frankenstrat» δόθηκε από τον ίδιο τον Eddie Van Halen ως δώρο στον συνεργάτη του Ρόμπιν Λίρεν ο οποίος με τη σειρά του την πούλησε στον κιθαρίστα Μικ Μαρς των Motley Crue. Η κιθάρα που θα πουληθεί στη δημοπρασία των Σόθμπις φέρει μάλιστα και ένα σημείωμα από τον Μικ Μαρς που λέει: «Ελπίζω να την απολαύσετε όσο κι εγώ. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας».

Ο οίκος Σόθμπις αναφέρει ότι η κιθάρα «χρησιμοποιήθηκε από τον Eddie Van Halen και από τον Μικ Μαρς και ενώνει δύο γίγαντες του heavy metal. Η απίστευτη ιστορία της την έχει μετατρέψει σε ιερό δισκοπότηρο».

Ο Eddie Van Halen πέθανε στα 65 του χρόνια στις 6 Οκτωβρίου 2020 και την ίδια χρονιά διαλύθηκε και το συγκρότημα των Van Halen οι οποίοι κυκλοφόρησαν 12 στούντιο άλμπουμ από το 1977 έως το 2020 και έγιναν μέλη του Rock & Roll Hall of Fame το 2007.