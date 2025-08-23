Emily in Paris: Νεκρός κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ο βοηθός σκηνοθέτης της σειράς

Ο 47χρονος Ντιέγκο Μπορέλα κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο ενώ προετοιμαζόταν για γυρίσματα

Emily in Paris: Νεκρός κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ο βοηθός σκηνοθέτης της σειράς
Ο βοηθός σκηνοθέτη της σειράς «Emily In Paris», Ντιέγκο Μπορέλα, πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς του Netflix στη Βενετία.

Ο 47χρονος Ντιέγκο κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο ενώ προετοιμαζόταν για τα γυρίσματα των τελευταίων σκηνών της επερχόμενης πέμπτης σεζόν.

Οι γιατροί έσπευσαν στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica.

Ο Μπορέλα ήταν ένας καταξιωμένος Βενετσιάνος επαγγελματίας που είχε σπουδάσει στη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

νιτεγκο μπορελα

Ο 47χρονος Ντιέγκο κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο.

Ήταν επίσης ένας επιτυχημένος συγγραφέας, που είχε δημοσιεύσει παραμύθια και παιδικές ιστορίες.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» έχουν διακοπεί μετά το θάνατο του Μπορέλα.

Η παραγωγή αναμενόταν να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί από τις 15 έως τις 25 Αυγούστου.

