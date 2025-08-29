Γιώργος Λάνθιμος: Με τα χρώματα της Παλαιστίνης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Καρφίτσα με τη σημαία της Παλαιστίνης φόρεσε ο Γιώργος Λάνθιμος. Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος επέστρεψε θριαμβευτής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τη νέα του ταινία, Bugonia, την πρώτη του εμφάνιση μετά τον Χρυσό Λέοντα που κέρδισε πριν από δύο χρόνια για το Poor Things, που στη συνέχεια απέσπασαν τέσσερα βραβεία Όσκαρ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος σε συνέντευξη Τύπου μίλησε για τη νέα του δουλειά. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί η μούσα και συχνή συνεργάτης του, Έμα Στόουν, περιγράφεται από την ίδια ως μια «πραγματικά συναρπαστική, συγκινητική, αστεία και καταραμένα τρελή και ζωντανή» ταινία.

Η τελευταία φορά που ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν συνεργάστηκαν σε ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα της Βενετίας, ήταν για το «Poor Things».