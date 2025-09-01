Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Έλαμψε η Κέιτ Μπλάνσετ στην πρεμιέρα της ταινίας του Τζιμ Τζάρμους

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έκανε η νέα ταινία του αγαπημένου Τζιμ Τζάρμους και εκείνη που έλαμψε στην προβολή ήταν ασφαλώς η πρωταγωνίστριά του, Κέιτ Μπλάνσετ. Το «Father Mother Sister Brother» απέσπασε πέντε λεπτά χειροκρότημα και η σπουδαία πρωταγωνίστρια υποδύεται μία από τις δύο αδελφές της ταινίας, δίπλα στην Βίκι Κριπς. Ο Τζάρμους έδωσε χειροφίλημα σε κάθε μια από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας του, τις Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Μαγίμ Μπιαλίκ και Ιντια Μουρ, ενώ τους άνδρες της ταινίας εκπροσώπησε ο Λούκα Σαμπάτ καθώς ο Ανταμ Ντράιβερ και ο Τομ Γουέιτς δεν μπόρεσαν να δώσουν το παρόν στη Βενετία.

A heartfelt moment in #Venice — #JimJarmusch embraces #CateBlanchett and the rest of the #FatherMotherSisterBrother cast following the film’s world premiere at the #VeniceFilmFestivalpic.twitter.com/LAqA801xJp — Next Big Flick ? (@NextBigFlick) August 31, 2025

Το «Father Mother Brother Sister» είναι ένα τρίπτυχο τριών διαφορετικών ιστοριών που διαδραματίζονται σε διαφορετικές χώρες και αφορούν στις σχέσεις ενηλίκων με τους γονείς τους και μεταξύ τους. Το πρώτο μέρος, «Father», εκτυλίσσεται στις βορειανατολικές ΗΠΑ, το δεύτερο, «Mother» στο Δουβλίνο και το τρίτο «Sister Brother», στο Παρίσι.

Δείτε το teaser της ταινίας:

Το Variety εγκωμιάζει την ταινία στην κριτική του γράφοντας ότι «ο χαλαρωτικός ρυθμός του τραγουδιού “Spooky” που ακούγεται δύο φορές, σε προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο για μια ταινία που ξέρει ότι το να αγαπάς κάποιον δεν σημαίνει ότι τον γνωρίζεις απόλυτα».

Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε της πρεμιέρας, ο Τζιμ Τζάρμους δήλωσε απογοητευμένος που η εταιρεία διανομής της ταινίας, το Mubi έχει σχέσεις με επενδυτική εταιρεία που με τη σειρά της έχει σχέσεις με τον ισραηλινό στρατό προσθέτοντας όμως ότι «αν το ψάξει κανείς, θα διαπιστώσει ότι όλο το εταιρικό κεφάλαιο είναι βρώμικο».