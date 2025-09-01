Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Δέκα λεπτά χειροκρότημα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν του Τζουντ Λο

Δέκα λεπτά χειροκρότημα απέσπασε η νέα ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς, «The wizard of Kremlin» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Αν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Πολ Ντάνο, η αύρα του Τζουντ Λο, που υποδύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν εκείνη που προκάλεσε τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό στο κοινό της επίσημης πρεμιέρας. Ο Βρετανός πρωταγωνιστής χειροκροτούσε κι εκείνος διαρκώς και σταμάτησε μόνο για να αγκαλιάσει τον σκηνοθέτη του ο οποίος πήδαγε στις πίσω θέσεις για να αγκαλιάσει με τη σειρά του τους συντελεστές της ταινίας που έδωσαν το παρόν στη Βενετία. Η δε Αλίσια Βικάντερ σκούπιζε τα δάκρυά της εμφανώς συγκινημένη.

“The Wizard of the Kremlin,” a political thriller starring Jude Law as Vladimir Putin and Paul Dano as his right-hand Vadim Baranov, earned a 10-minute standing ovation at #VeniceFilmFestival.https://t.co/IY8tt3bjNR pic.twitter.com/zq7WZRSYwS — Variety (@Variety) August 31, 2025

Το «The wizard of Kremlin» διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και την περίοδο που η πρώην Σοβιετική Ενωση καταρρέει. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας τηλεοπτικός παραγωγός, ο Βαντίμ Μπαράνοφ ο οποίος γίνεται δεξί χέρι του Πούτιν, ένας πρώην πράκτορας της KGB που προαλείφεται για το υψηλότερο αξίωμα στη Ρωσία. Όπως είναι προφανές, η ταινία είναι εξαιρετικά επίκαιρη μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Δείτε ένα κλιπ της ταινίας:

«Η ταινία έχει να κάνει με την προσπάθειά μας να αντιληφθούμε το χάος που μεταλλάσσει τον κόσμο μας με τους πιο περίεργους και καταστροφικούς τρόπους», τονίζει ο Ολιβιέ Ασαγιάς για τη νέα ταινία του.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου.