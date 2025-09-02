Off The Hook Festival: Δείτε το πλήρες line up του εκρηκτικού διημέρου στο ΟΑΚΑ
Το Off The Hook Festival πραγματοποιείται στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου
Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ! Ετοιμάσου για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου.
- 2 stages
- Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
- 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής
- Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands
Full Line up:
Day 1
Dani Gambino
Conway The Machine (US)
Εθισμός
Paky (IT)
Stolen Mic
Dirty Dike (UK)
Jam Baxter (UK)
Jeru The Damaja (US)
Katohos
Aeon
Day 2
Bloody Hawk
Morad (ES)
M Huncho (UK)
Novel 729
Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!
Immune
Νέγρος του Μοριά
Tsaki
Nume
Lunar
Εκρηκτική συνάντηση
Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να "βάλει φωτιά" στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex). Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.
Πλέον είναι γεγονός: Το #offthehookfestival είναι το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία.
INFO
OFF THE HOOK FESTIVAL 2025
Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Athens Olympic Sports Complex
Εισιτήρια εδώ
Παροχές VIP εισιτηρίων:
? Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο
? Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar
? Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)
? Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival
Για απορίες: offthehookfestival@gmail.com
Ενημερωθείτε στο www.offthehook.gr