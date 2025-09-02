Off The Hook Festival: Δείτε το πλήρες line up του εκρηκτικού διημέρου στο ΟΑΚΑ

Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ! Ετοιμάσου για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου.

2 stages

Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό

12 ώρες ασταμάτητης μουσικής

Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands

Full Line up:

Day 1

Dani Gambino

Conway The Machine (US)

Εθισμός

Paky (IT)

Stolen Mic

Dirty Dike (UK)

Jam Baxter (UK)

Jeru The Damaja (US)

Katohos

Aeon

Day 2

Bloody Hawk

Morad (ES)

M Huncho (UK)

Novel 729

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Immune

Νέγρος του Μοριά

Tsaki

Nume

Lunar

Εκρηκτική συνάντηση

Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να "βάλει φωτιά" στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex). Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Πλέον είναι γεγονός: Το #offthehookfestival είναι το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία.

INFO

OFF THE HOOK FESTIVAL 2025

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Sports Complex

Εισιτήρια εδώ

Παροχές VIP εισιτηρίων:

? Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο

? Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar

? Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)

? Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival

Για απορίες: offthehookfestival@gmail.com

Ενημερωθείτε στο www.offthehook.gr