Off The Hook Festival: Έρχεται πιο δυνατό από ποτέ τον Σεπτέμβριο - Η προπώληση ξεκίνησε

Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ! Ετοιμάσου για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου.

2 stages

Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό

12 ώρες ασταμάτητης μουσικής

Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!

Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να "βάλει φωτιά" στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex). Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Πλέον είναι γεγονός: Το Off The Hook Festival είναι το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία.

Ήδη από τα πρώτα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα, ξέρεις ότι αυτό το διήμερο, δεν πρέπει να το χάσεις:

Morad (ES)

Bloody Hawk

M Huncho (UK)

Εθισμός

Dani Gambino

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Jeru The Damaja

Νέγρος του Μοριά

Κάτοχος

Stolen Mic & Dj Burn One

Aeon

Lunar

Δες το aftermovie από το περσινό Off The Hook Festival που έγραψε ιστορία:

INFO

OFF THE HOOK FESTIVAL 2025

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Sports Complex

Εισιτήρια εδώ

Παροχές VIP εισιτηρίων:

? Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο

? Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar

? Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)

? Αναμνηστικό πάσο και πόστερ του φεστιβάλ

Για απορίες: offthehookfestival@gmail.com

Μάθε τα νέα του φεστιβάλ στο www.offthehook.gr