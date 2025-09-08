Η Καρυάτιδα το έσκασε από το Βρετανικό Μουσείο

Βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνει την Καρυάτιδα να το σκάει από το Βρετανικό Μουσείο και να παίρνει τη θέση της δίπλα στις «αδελφές» της στο Μουσείο Ακρόπολης

Η Καρυάτιδα το έσκασε από το Βρετανικό Μουσείο

Η Καρυάτιδα

Eurokinissi
Η Καρυάτιδα που λείπει από το Μουσείο Ακρόπολης πήρε τη θέση της δίπλα στις «αδελφές» της απέναντι από τον Ιερό Βράχο. Αν και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο για την πολυπόθητη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, η Τεχνητή Νοημοσύνη προετοιμάζει το έδαφος.

Σε βίντεο λίγων δευτερολέπτων που προβλήθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις», η Καρυάτιδα που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, το σκάει και ταξιδεύει για την Αθήνα. Τελικός προορισμός της είναι ασφαλώς το Μουσείο Ακρόπολης όπου η Καρυάτιδα παίρνει τη θέση της δίπλα τις «αδελφές» της και «μαζί ξανά βλέπουμε τον ουρανό αλύγιστες και αιώνιες», όπως ακούγεται να λέει η ίδια.

Δείτε το βίντεο:

«Για αιώνες στάθηκα μόνη μου. Μια άγνωστη σε ένα διάδρομο εξωτερικού», ακούγεται να λέει η Καρυάτιδα στα αγγλικά για να συμπληρώσει: «Ονειρεύτηκα τον ήλιο του Αιγαίου, της πόλης στην οποία η ψυχή μου σκαλίστηκε από πέτρα» πριν πάρει τη θέση της στο Μουσείο Ακρόπολης.

Ο Τζορτζ Οζμπορν και ο Κιρ Στάρμερ

Ως γνωστόν, εντός του 2026 αναμένεται να κλείσει η πτέρυγα του Βρετανικού Μουσείου που εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα για ανακαίνιση και αυτό μοιάζει σαν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την επιστροφή τους στην Αθήνα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Βρετανία δείχνουν ότι η κοινή γνώμη, σε ποσοστό άνω του 60%, επιθυμεί την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, ενώ η τοποθέτηση του Τζορτζ Οζμπορν στη θέση του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου το 2021 έχει πυροδοτήσει τις εξελίξεις. Παράλληλα, η ανάδειξη του Κιρ Στάρμερ στη θέση του πρωθυπουργού έχει δώσει περαιτέρω ώθηση στο ελληνικό αίτημα καθώς οι Εργατικοί, τους οποίους εκπροσωπεί, έχουν δεσμευθεί στο παρελθόν ότι δεν πρόκειται να μπλοκάρουν ενδεχόμενη επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε όλα με τη διαπραγμάτευση να καταλήγει στην επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα από το Βρετανικό Μουσείο και σε «αντάλλαγμα», από την ελληνική πλευρά, τον δανεισμό σημαντικών εκθεμάτων των ελληνικών Μουσείων προς το Λονδίνο για μεγάλες εκθέσεις που θα πραγματοποιούνται εκεί.

Το αγκάθι της διαπραγμάτευσης είναι ασφαλώς το «ιδιοκτησιακό» καθώς η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να δεχθεί τον όρο «δανεισμός», ενώ το Βρετανικό Μουσείο δεν επιθυμεί να απωλέσει την κυριότητα των αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα προκρίνεται η λύση που ακολουθήθηκε στην επιστροφή του θραύσματος Φάγκαν από τη Σικελία το 2022. Πρόκειται για ένα κομμάτι από την ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα, το οποίο βρισκόταν στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο «Α. Σαλίνας» του Παλέρμο και τώρα εκτίθεται στο μουσείο της Ακρόπολης. Αυτή η επιστροφή ονομάστηκε «παρακαταθήκη» (deposit), όρος που όταν χρησιμοποιηθεί δεν προϋποθέτει την αναγνώριση της κυριότητας από εκείνον που λαμβάνει το αντικείμενο της παρακαταθήκης.

