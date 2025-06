Γλυπτά Παρθενώνα – Σταμπολίδης: «Να επιστρέψουν όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά την ανθρωπότητα»

«Το Μουσείο Ακρόπολης είναι το σπίτι της προστασίας και της ανάδειξης των έργων της Ακρόπολης και του Παρθενώνα. Τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την ανθρωπότητα.

Ιδίως σήμερα, σε έναν κόσμο κατακερματισμένο, με πολέμους, πανδημίες και οικονομικές κρίσεις, η επανένωσή τους αποτελεί μία βαθιά συμβολική πράξη για το πώς πρέπει να βλέπουμε τις κοινωνίες και τους ανθρώπους», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Νικόλαος Σταμπολίδης, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη αλλά και το παγκόσμιο ηθικό χρέος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, κατά τη διάρκεια της σημερινής (19/06) παρουσίασης του απολογισμού της ετήσιας δράσης του μουσείου.

«Στο Μουσείο της Ανασκαφής (σ.σ. που άνοιξε για το κοινό πριν από έναν χρόνο), κάτω από το Μουσείο της Ακρόπολης, αυτό που για μένα παίζει μεγαλύτερο ρόλο είναι ότι σε αυτά τα σπίτια, σε αυτούς τους δρόμους περπάτησαν όχι μόνο φιλόσοφοι, ποιητές, γλύπτες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί, αλλά και απλοί πολίτες της Αθήνας, μέτοικοι και δούλοι, οι οποίοι εργάστηκαν και στον Παρθενώνα και σε όλα τα μνημεία της Ακρόπολης.

Επομένως, πουθενά αλλού στον κόσμο δεν μπορεί να έχει κανείς αυτό το βιωματικό, το ανθρώπινο στοιχείο, με τα σπίτια και τα αντικείμενα που βρίσκονται από κάτω, στο Μουσείο της Ανασκαφής, και το θεϊκό που εκτίθεται στους πάνω ορόφους να συνομιλεί με τον Παρθενώνα. Αυτό είναι κάτι μοναδικό».

Με αυτά τα λόγια, κι ενώ είχε προηγηθεί η αναφορά στα πεπραγμένα τού Μουσείου Ακρόπολης για την περασμένη χρονιά, ο κ. Σταμπολίδης, έδινε άλλο ένα επιχείρημα υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Αυτό το φως που υπάρχει στην Αττική και το οποίο εξαίρει ο Πίνδαρος το 475 π.Χ., μιλώντας για την Αθήνα τη μενεξεδοστεφανωμένη -γιατί αυτό το χρώμα παίρνει ο Βράχος ορισμένα δειλινά του καλοκαιριού-, ποιο led φως, ποιο μουσείο του κόσμου μπορεί να αποδώσει; Όχι μόνο το στοιχείο της ομορφιάς και της αρχιτεκτονικής λεπτομέρειας, αλλά της δημοκρατίας και κυρίως του συναισθήματος. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα μουσείο», επισήμανε ο καθηγητής, ο οποίος αναφέρθηκε και σε κάτι που έγραψε πρόσφατα ο σκηνοθέτης David Wilkinson.

«Η επιστροφή των Γλυπτών είναι ζήτημα ηθικής τάξης, ακόμα και αν το Μουσείο της Ακρόπολης το επισκέπτονταν μόνο 10 άτομα (και όχι πάνω από 2 εκατομμύρια). Υποτίθεται ότι οι Βρετανοί είναι έθνος με καλούς τρόπους. Όμως το να κρατούν κλεμμένη περιουσία για πάνω από 200 χρόνια δεν είναι καλοί τρόποι. Είναι ντροπή».

Τι είπε για την επισκεψιμότητα

Με την επισκεψιμότητα για το 2025 να κυμαίνεται στα δεδομένα της περσινής χρονιάς (λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024), το Μουσείο Ακρόπολης από την έναρξη της λειτουργίας του το 2009 έως σήμερα περιλαμβάνεται στη λίστα με τα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία του κόσμου (που δημοσιεύει ετησίως η βρετανική εφημερίδα The Art Newspaper), ενώ το έτος 2024 κατέλαβε την 33η θέση με 2.000.312 επισκέπτες.

Όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα, το Μουσείο Ακρόπολης είναι το μόνο ελληνικό ίδρυμα που ανήκει στη λίστα με τα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία και ένα από τα ελάχιστα μουσεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πέρα επίσης από το γεγονός ότι το Μουσείο είναι ένας τουριστικός προορισμός από μόνος του, η προσπάθεια που γίνεται με τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων συμβάλει σημαντικά στην προσέλκυση νέων επισκεπτών, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα και στην έκθεση ΝοΗΜΑΤΑ.

Πέρα από τους επισκέπτες του Μουσείου που εισέρχονται στους εκθεσιακούς χώρους του και παραλαμβάνουν εισιτήριο, την περασμένη χρονιά περίπου 10.000 επιπλέον επισκέπτες παρακολούθησαν εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής», μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο αλλά και στον αύλειο χώρο του Μουσείου.

Πεπραγμένα

Στην ευρύχωρη Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου Ακρόπολης φιλοξενήθηκαν την περασμένη χρονιά σπουδαία έργα αρχαίας τέχνης από άλλα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και έργα καλλιτεχνών στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μουσείου με επίσημους θεσμούς.

Μεταξύ αυτών, η έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe με τίτλο «Χαίρε Ξένε Στη Χώρα των Ονείρων» που οργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και η έκθεση

«Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως», που διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση των Μουσείων της Ιταλίας και το δίκτυο των Μουσείων της Basilicata, κατά την οποία για πρώτη φορά παρουσιάστηκε σε πλήρη μορφή η σχέση του πρώιμου πολιτισμού της Basilicata και η επαφή με τους Έλληνες και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στην περιοχή που έμελλε να γίνει η Μεγάλη Ελλάδα.

Κι ενώ στο φουαγιέ του ισογείου συνεχίζεται η μικρή και συμβολική έκθεση με τον τίτλο «Ο Παρθενώνας και ο Βύρωνας», που σχετίζεται με την αρπαγή των αρχιτεκτονικών γλυπτών του Παρθενώνα από τον λόρδο Έλγιν, το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει με εκθέματα της μόνιμης συλλογής σε δύο μεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού: Στην έκθεση με τίτλο Rituals. Gifts for the Gods που εγκαινιάστηκε στις 30 Μαΐου 2025 στο Hellenic Museum της Μελβούρνης και Α Journey to Ancient Greece που πρόκειται να ανοίξει τον Οκτώβριο του 2025 στο Μουσείο Sanxingdui στο Πεκίνο.

Επίσης, μεταξύ πολλών άλλων, το Τμήμα Συλλογών Αρχαιοτήτων του Μουσείου Ακρόπολης ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση στο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών (MuseumPlus) των 1.150 αντικειμένων που παρουσιάζονται στο «Μουσείο της Ανασκαφής», εμπλουτίζοντας την ψηφιακή συλλογή των ήδη υπαρχόντων 2.264 αντικειμένων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης αρχαίων αντικειμένων από τις ανασκαφές του οικοπέδου Μακρυγιάννη και τις παλαιότερες Ανασκαφές Νοτίως Ακροπόλεως και την καταχώρησή τους στο MuseumPlus, φωτογραφήθηκαν και καταλογογραφήθηκαν 11.464 νέα αντικείμενα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης ή επανασυντήρησης και στήριξης αντικειμένων, μετακινήθηκαν σε νέα θέση κατόπιν μελέτης αρχαιότητες, όπως το κεφάλι εφήβου Ακρ. 699 που μετακινήθηκε στο σύνολο με τα γλυπτά του Αυστηρού Ρυθμού ώστε να γίνει πιο κατανοητή η ενότητα, ενώ στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μουσείου Ακρόπολης να υποστηρίζει μικρότερα μουσεία της χώρας, το Τμήμα Συντήρησης, μεταξύ άλλων, συνέβαλε στην εφαρμογή της μελέτης συντήρησης και στήριξης της Κόρης της Θήρας που θα εκτεθεί κατά την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας.

Εκδηλώσεις, προγράμματα και παρουσιάσεις

Τη χρονιά που πέρασε πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από πρωτότυπες θεματικές παρουσιάσεις, προγράμματα για ειδικές ομάδες κοινού, επισκέψεις σχολείων (μεταξύ Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025 το Μουσείο επισκέφθηκαν περίπου 190.000 μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό), σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Αύριο, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025, το Μουσείο Ακρόπολης κλείνει 16 χρόνια λειτουργίας και με την ευκαιρία αυτή προσκαλεί τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ να προσφέρει στους επισκέπτες του μία βραδιά με έργα κλασικής μουσικής Ελλήνων συνθετών και κινηματογραφικής μουσικής, υπό τη διεύθυνση της επίκουρης καθηγήτριας Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και διεθνώς αναγνωρισμένης μαέστρου, Ζωής Ζενιώδη.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 στο προαύλιο του Μουσείου και η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι ανοιχτοί όπως κάθε Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 22:00, με κανονικό εισιτήριο. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό έως τις 00:00.

