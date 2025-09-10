Εθνική Λυρική Σκηνή: Η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς με την ομάδα Dagipoli Dance Co

Η ομάδα Dagipoli Dance Co αποτελείται από άτομα με σωματική βλάβη

Εθνική Λυρική Σκηνή: Η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς με την ομάδα Dagipoli Dance Co

Dagipoli Dance Co

Η ομάδα DAGIPOLI DANCE Co, ο ξεχωριστός καλλιτεχνικός πυρήνας στην Ελλάδα που αποτελείται από άτομα με σωματική βλάβη, γιορτάζει είκοσι χρόνια αδιάλειπτης δημιουργίας και προσφοράς στον χώρο του σύγχρονου χορού. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, η ομάδα παρουσιάζει μια ξεχωριστή παράσταση, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του χορογράφου, χορευτή και ιδρυτή της Γιώργου Χρηστάκη, στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο. Η επετειακή παράσταση της ομάδας αποτυπώνει όχι μόνο την καλλιτεχνική της διαδρομή, αλλά και τη βαθύτερη φιλοσοφία της: ότι η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς και ότι η διαφορετικότητα είναι πηγή δύναμης και έμπνευσης.

Από την ίδρυσή της το 2004 στην Αθήνα, η ομάδα σύγχρονου χορού DAGIPOLI DANCE Co, με πυρήνα τη φιλοσοφία της ενσωμάτωσης και της συμπερίληψης, διερευνά τη «συγκατοίκηση» σωμάτων με διαφορετικά κινησιολογικά χαρακτηριστικά, ανατρέποντας τα όρια ανάμεσα στην αναπηρία και την κανονικότητα. Η σκηνική της γλώσσα βασίζεται στη συνύπαρξη και την ισότιμη δημιουργική σχέση, μέσα από μορφολογικά σχήματα που εναλλάσσονται διαρκώς, καταργώντας στερεότυπα και ρόλους.

Ο χορογράφος, χορευτής σε αναπηρικό αμαξίδιο και ιδρυτής της DAGIPOLI DANCE Co Γιώργος Χρηστάκης μέσα από τη δουλειά του αναδεικνύει την αρμονική συνεργασία σωμάτων με διαφορετικές κινητικές λειτουργίες. Οι χορογραφίες του φωτίζουν τη γοητεία της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και τη δύναμη της συμπερίληψης, τιμώντας το διαφορετικό ως οργανικό και αναπόσπαστο στοιχείο της σκηνικής πράξης.

Συγκατοίκηση και συνεύρεση σωμάτων

«Όλα αυτά τα χρόνια, στόχος μας είναι να εξερευνήσουμε τους τρόπους και τους τόπους “συγκατοίκησης” και συνεύρεσης σωμάτων με διαφορετικά λειτουργικά γνωρίσματα και μοτορική. Η οπτική του “σωματικού τοπίου”, μέσα από το πλέγμα των συναντήσεων σωμάτων με διαφορετικό κινησιολογικό λεξιλόγιο και της δόμησης απλών ή και πολύπλοκων μορφολογικών σχημάτων που συνεχώς εναλλάσσονται μεταξύ των σωμάτων, δίνει την αίσθηση πως οι βλάβες των σωμάτων απλώς υφίστανται επειδή δεν μπορεί να εξαφανιστούν και να αρνηθεί ο χορευτής και ο θεατής την ύπαρξή τους. Υπάρχουν διακριτικά στο σύνολο του έργου, αλλά συχνά εξαφανίζονται και επανέρχονται, ανατρέποντας τους ρόλους και την ανθρωπομετρική κλίμακα των χορευτών. Η δουλειά της ομάδας, στο σύνολό της, είναι απολύτως διακριτικά αδιάκριτη. Είναι μια συνεχής ανατροπή της κανονικότητας της σωματικής ικανότητας από την αναπηρία και της αναπηρίας από την κανονικότητα και τη σωματική ικανότητα. Γιατί κάποτε φτάνει η ώρα να επαναορίσεις όχι απλώς το τι σημαίνει για σένα τέχνη, χορός, θέατρο, να επαναορίσεις την ίδια τη ζωή σου, τον ίδιο σου τον εαυτό, τις σκέψεις, το συναίσθημα, τη σχέση σου με το σώμα. “Οφείλουμε να μην επιτρέψουμε στο τέρας να μας κατασπαράξει, αλλά να βρούμε τους τρόπους να το δαμάσουμε…” Με γνώμονα τη φιλοσοφία της ενσωμάτωσης, της συμπερίληψης και της ισότιμης σχέσης στο δημιουργικό πεδίο, που η DAGIPOLI DANCE Co υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια, θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ελευθερία της έκφρασης και να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς», σημειώνει ο Γιώργος Χρηστάκης.

Λίγα λόγια για την ομάδα DAGIPOLI DANCE Co

Η DAGIPOLI DANCE Co είναι μια μεικτή ομάδα σύγχρονου χορού, που ιδρύθηκε από τον Γιώργο Χρηστάκη το 2004. Ο πυρήνας της αποτελείται από ανάπηρους χορευτές, περφόρμερ και άλλους καλλιτέχνες. Έγινε ευρύτερα γνωστή για τη συνεχή δράση της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας στο πλευρό της εξαίρετους και καταξιωμένους συνεργάτες από τον χορό, τη μουσική και το θέατρο, συνοδοιπόρους όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την τολμηρή διαδρομή.

Κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση και τον σεβασμό και να εδραιωθεί μέσα από ισότιμες συνεργασίες, όπως φάνηκε στην πορεία της, που άφησε έντονο αποτύπωμα στο σύγχρονο τοπίο της τέχνης και της αναπηρίας.

Η διαδρομή της περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο: από την Αμερική (The Kennedy Center, Ουάσινγκτον) ως τη Ρωσία (Εθνικό Θέατρο Μόσχας), σε εμβληματικούς χώρους της Ελλάδας (Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), στην Ευρώπη (Πίκκολο Τεάτρο Μιλάνου, Αγγλία, Εδιμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία) αλλά και στην Κίνα.

Με αριθμούς, η DAGIPOLI DANCE Co μετρά είκοσι χρόνια πορείας, εκατοντάδες παραστάσεις, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πολυάριθμες συνεργασίες με σημαντικά ονόματα από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.

Η μουσική και τα κείμενα ανοίγουν έναν ιδιαίτερο διάλογο με την κίνηση και το σώμα, ταυτιζόμενα με το νέο κινησιολογικό λεξιλόγιο που αναδεικνύεται μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη σωμάτων με διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά.

20 χρόνια DAGIPOLI DANCE Co

20, 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Σύλληψη, χορογραφία: Γιώργος Χρηστάκης

Μουσική: Κώστας Λειβαδάς

Εικαστικός: Ήρα Μπράμη

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Καρακουλάκης

Χορεύουν: Τάνυα Βασδάρη, Έλενα Βακάλη, Τερέζα Μπρουνέττι, Τζόρτζα Μπρούνο,Μάρτα Καλούσσο, Κωνσταντίνα Καστέλλου, Αναστάσης Κολοβός, Ελένη Κοντζίλα, Ρόυ Ιλαγκού, Λουδοβίκα Ριγκέττι, Μαρίζα Τερζοπούλου, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Εύα Ζόρζιου, Γιώργος Χρηστάκης

Αντώνης Καφετζόπουλος, Γιώργος Καραμίχος αφήγηση

Κώστας Λειβαδάς πιάνο

Ανδριάνα Μπάμπαλη, Σοφία Χριστακάκου κιθάρα, φωνή

Συμμετέχουν οι Έλλη Μπογιάκη, Αταλάντη Μουζούρη, Ειρήνη Ζαχαρά, Χρήστος Κυπριώτης, Μαρία Κωνσταντάκη, Άννα Φόνσου, Χρήστος Καρνάβας, Γιάννης Χαλδαίος, Αλέξης Μαρτζούκος, Αλέκος Μπλάτζε

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr.

