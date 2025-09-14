Λογικά δεν θα προλάβουμε να δούμε αυτήν την ταινία, οπότε ας δούμε περί τίνος πρόκειται και γιατί έχει γίνει τέτοιος χαμός στο εξωτερικό.

Η ταινία με τίτλο 100 Years γυρίστηκε το 2015 με πρωταγωνιστή τον Τζον Μάλκοβιτς και σκηνοθέτη τον Ρόμπερτ Ροντρίγκες, γνωστό από έργα όπως το Desperado, το Sin City και το From Dusk Till Dawn.

Ωστόσο, δεν προορίζεται να προβληθεί στη δική μας εποχή. Συγκεκριμένα, έχει τοποθετηθεί σε ένα ειδικό χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ανοίξει στις… 18 Νοεμβρίου 2115, όσο σουρεαλιστικό κι αν ακούγεται αυτό.

Η ιδέα «γεννήθηκε» μέσα από μία συνεργασία με το κονιάκ Louis XIII, το οποίο χρειάζεται εκατό χρόνια για να ωριμάσει. Με αυτόν τον τρόπο, η ταινία μετατρέπεται σε ένα καλλιτεχνικό πείραμα γύρω από τον χρόνο και την προσμονή.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για την πλοκή της. Δεν υπάρχει τρέιλερ, ούτε περίληψη. Απολύτως τίποτα!

Μονάχα 1.000 μεταλλικά εισιτήρια έχουν δημιουργηθεί ώστε να περάσουν από γενιά σε γενιά και να τα κρατούν οι λίγοι τυχεροί που θα βρεθούν στην προβολή.