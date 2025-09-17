H ζωή και το έργο της Φρίντα Κάλο «ζωντανεύουν» στη Θεσσαλονίκη

Στον ιδιαίτερο και πολύχρωμο κόσμο της Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo) έχει τη δυνατότητα να «βυθιστεί» το κοινό της Θεσσαλονίκης, μέσα από έναν πρωτότυπο συνδυασμό παραδοσιακών εκθεμάτων, ψηφιακών εγκαταστάσεων και εικονικής πραγματικότητας. Οι σημαντικότερες στιγμές στη ζωή της εμβληματικής γυναίκας και δημιουργού αναβιώνουν με μοναδικό τρόπο στη νέα στέγη παραστατικών και ψηφιακών τεχνών της Θεσσαλονίκης, το Panorama Digital Theatre.

Επτά αφηγηματικές διαδρομές φωτίζουν τη ζωή και το έργο της Φρίντα Κάλο από την παιδική της ηλικία και την πολιομυελίτιδα σε ηλικία 6 ετών έως το μοιραίο τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή και ανέδειξε το ζωγραφικό της ταλέντο. Η έκθεση σκιαγραφεί την προσωπικότητα της ζωγράφου, αφηγείται τη θυελλώδη σχέση της με το ζωγράφο Diego Rivera και αναδεικνύει τις κοινωνικοπολιτικές της ευαισθησίες και φυσικά το δικό της εικαστικό ιδίωμα, τόσο μοναδικό όσο και αναγνωρίσιμο, μια τέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη μεγάλη ζωγραφική και το ναΐφ με αισθητική που είναι ταυτόχρονα, λαϊκή και pop, καθημερινή και μνημειακή, κάπου μεταξύ σουρεαλισμού και συμβολισμού.

«Σκοπός μας δεν είναι να αναπαράγουμε την μουσειακή πράξη και εμπειρία, αυτό άλλωστε δεν θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε. Είναι όμως να φέρουμε στην πόλη μας immersive εμπειρίες, μεγάλες παραγωγές οι οποίες απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, έχουν μεγάλο προϋπολογισμό και εκλαϊκεύουν με έναν όμορφο -αλλά όχι απλοϊκό- τρόπο, σημαντικούς ανθρώπους - σύμβολα της τέχνης και τους κάνουν πιο προσιτούς στο κοινό», δήλωσε η μουσειολόγος - ιστορικός τέχνης Μαρία Κολώνη.

Μεταξύ άλλων ο επισκέπτης φορώντας την ειδική μάσκα θα βρεθεί στο δωμάτιο της Φρίντα και από εκεί, με όχημα το κρεβάτι στο οποίο πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της, θα ξεκινήσει ένα ταξίδι αρχικά στη γειτονιά της και στη συνέχεια, πιο ονειρικό, στη γέννηση και τον θάνατο, την υγεία και την ασθένεια. Στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου, στο μοναδικό στην Ελλάδα σχεδιασμένο Immersive Stage, ξεκινά μια θεαματική οπτικοακουστική αφήγηση σε οθόνες 600 τ.μ., με τα γεγονότα που ανέδειξαν την Φρίντα σε παγκόσμιο είδωλο.

Σε αίθουσα του ισόγειου χώρου, μέσα από εντυπωσιακή τρισδιάστατη προβολή ο επισκέπτης ζει το τραγικό ατύχημα που άλλαξε καθοριστικά τη ζωή της Φρίντα Κάλο και βιώνει τη στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε για την ίδια. Σε άλλο σημείο μπορεί να …μεταμορφωθεί σε Φρίντα Κάλο και να κρατήσει τη στιγμή ως ανάμνηση.

Ένας νέος χώρος που αλλάζει το πολιτιστικό τοπίο στη Θεσσαλονίκη

Η εντυπωσιακή έκθεση, που έχει φιλοξενηθεί σε κορυφαία μουσεία και εκθεσιακούς χώρους παγκοσμίως, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μία στέγη παραστατικών τεχνών και ψηφιακών εκθέσεων, που δηλώνει έτοιμη να υποδεχτεί το μέλλον. Πρόκειται για έναν ιδανικό χώρο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη 15 (πρώην Λαγκαδά), που παρέμενε κλειστός εδώ και περίπου είκοσι χρόνια. «Σε όλο τον κόσμο είναι δύσκολο να βρεις τέτοιους μεγάλους χώρους, με ψηλά ταβάνια, χωρίς κολόνες και σε σημεία που μπορεί να έρθει πολύς κόσμος με εύκολη προσβασιμότητα με το μετρό ή με λεωφορεία», τόνισε ο Παύλος Μητσόπουλος, ο οποίος ήταν και πέρυσι ο άνθρωπος πίσω από την οργάνωση παραγωγής της έκθεσης του Σαλβαντόρ Νταλί «Dali Cybernetics - The Immersive Experience», που παρουσιάστηκε στην αποθήκη Γ' του λιμανιού.

«Έγιναν πολύ σημαντικές στατικές ενισχύσεις στο κτήριο για να μπορέσει να εναρμονίζεται με τους κανόνες του σήμερα. Έγινε μια ενεργειακή αναβάθμιση, -γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το αποτύπωμα που αφήνουμε, αλλάχτηκαν όλα τα κουφώματα, άλλαξε ο τρόπος ψύξης και θέρμανσης, έγιναν μονώσεις…», είπε από την πλευρά του ο αρχιτέκτονας Στράτος Χατζηιωαννίδης, υπογραμμίζοντας ότι το κτήριο είναι σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμο και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ αναμένονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις και για την εγκατάσταση ασανσέρ.

Η έκθεση «Frida Kahlo: Beyond The Icon - Immersive Experience» είναι συμπαραγωγή του Frida Kahlo Corporation και της Layers of Reality, του Ισπανικού Κέντρου Ψηφιακών Τεχνών και οργανώνεται στην Ελλάδα από την Video Theatre. Θα παραμείνει τουλάχιστον ως τις 12 Ιανουαρίου του 2026, είναι η έκθεση με την οποία εγκαινιάστηκε το Panorama Digital Theatre, ενώ στη συνέχεια ο χώρος θα φιλοξενήσει παραστάσεις, εκθέσεις, ταινίες κ.α.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

