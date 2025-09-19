U-THEATRE – Sword of Wisdom: Μια μαγευτική πνευματική εμπειρία για πρώτη φορά στην Αθήνα

Το U-Theatre της Ταϊβάν, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα καλλιτεχνικά σχήματα της Ασίας, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία και μοναδική παράσταση: το πολυσυζητημένο έργο “Sword of Wisdom”.

Μία συγκλονιστική σύνθεση μουσικής, κίνησης, πνευματικότητας και θεάτρου, που έχει ταξιδέψει σε δεκάδες σκηνές σε όλο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έως τη Μόσχα και την Οσάκα.

Ένα τελετουργικό σε ρυθμό – Η τέχνη της εσωτερικής αφύπνισης

Το “Sword of Wisdom” (Το Σπαθί της Σοφίας) είναι κάτι περισσότερο από παράσταση. Είναι ένα θέαμα-τελετουργία, όπου το σώμα και ο ήχος γίνονται εργαλεία εσωτερικής αναζήτησης. Εμπνευσμένο από τέσσερις βουδιστικούς στίχους, το έργο αφηγείται την ιστορία του «Γενναίου» – ενός πολεμιστή που, αντιμετωπίζοντας τον φόβο και την άγνοια, φτάνει σταδιακά στην πνευματική διαύγεια και τη βαθιά κατανόηση του εαυτού του.

Με μία αρμονική σύνθεση παραδοσιακών κρουστών, πολεμικών τεχνών, χορού, Tai Chi, ακρίβειας και σιωπής, το έργο μεταφέρει τον θεατή σε έναν «μαγνητικό χώρο», όπου κίνηση και ακινησία, δύναμη και τρυφερότητα συνυπάρχουν. Ένα ταξίδι από το εξωτερικό στο εσωτερικό τοπίο του ανθρώπου.

U-Theatre – Η αρμονία της πειθαρχίας και της ελευθερίας

Το U-Theatre ιδρύθηκε το 1988 από την Liu Ruo-Yu, εμπνευσμένη από τη θεατρική φιλοσοφία του Jerzy Grotowski. Το 1993, η συνεργασία με τον κρουστό Huang Chih-Chun άλλαξε ριζικά τον χαρακτήρα της ομάδας, εισάγοντας τον διαλογισμό ως βασικό συστατικό της εκπαίδευσης και της σκηνικής παρουσίας. Έκτοτε, το U-Theatre ανέπτυξε ένα μοναδικό στυλ - γνωστό ως “U-Theatre Aesthetics” - το οποίο συνδυάζει Ανατολική φιλοσοφία, Δυτική θεατρικότητα και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση και τη σωματική συνειδητότητα.

Κάθε τους παράσταση, αποτελεί μία άσκηση τέχνης και ζωής. Ένα ταξίδι σιωπής και ήχου, εσωτερικής αφύπνισης και αισθητικής τελειότητας.

Όπως λέει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Huang Chih-Chun: “Η παράσταση δεν αφορά την προβολή εξωτερικής δύναμης, αλλά την εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου.”

Ένα παγκόσμιο φαινόμενο επί σκηνής

Το έργο έχει παρουσιαστεί σε κορυφαίους χώρους όπως το Lincoln Center της Νέας Υόρκης, το Royal Opera House Muscat, το Beijing NCPA, το BAM Next Wave Festival και δεκάδες ακόμη φεστιβάλ και πολιτιστικά κέντρα παγκοσμίως.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια από 20€

Προπώληση εισιτηρίων: www.more.com