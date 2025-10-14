Αλέκα Κανελλίδου - Χρήστος Θηβαίος: Από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο Θέατρο Άλσος

Αλέκα Κανελλίδου - Χρήστος Θηβαίος: Από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο Θέατρο Άλσος
Η Αλέκα Κανελλίδου, η διαχρονική τραγουδίστρια με το ξεχωριστό ηχόχρωμα και στύλ συναντά επί σκηνής από την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τον τραγουδοποιό Χρήστο Θηβαίο, μία από τις πιο ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής και η ένωση τους δημιουργεί μια μουσική τρυφερή ατμόσφαιρα στην ερμηνεία των τραγουδιών τους.

Μαζί τους ο Γιάννης Γιαννουσάκης, που συστήθηκε στο κοινό πριν από ένα χρόνο. Ξεδιπλώνει το ταλέντο του ενώ κυκλοφορεί το πρώτο του τραγούδι - ντουέτο με την Αλέκα Κανελλίδου την πρώτη διασκευή του «Ροζ», του κομματιού του Γιαννη Μηλιώκα.

Η Αλέκα Κανελλίδου

Στην παράσταση αυτή τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και δημιουργείται μια βαθιά μουσική-καλλιτεχνική εμπειρία. Τα σόλο διαδέχονται ντουέτα και η αισθαντική ερμηνεία της Κανελλίδου μαζί με την συναισθηματική χροιά του Θηβαίου δημιουργούν μαγικές στιγμές.

Ο Χρήστος Θηβαίος

Ο πολυοργανίστας, σολίστας και τραγουδιστής Βαγγέλης Τούντας επιμελείται το πρόγραμμα και μαζί με τους αναγνωρισμένους μουσικούς της μπάντας βάζουν την καλλιτεχνική τους σφραγίδα.

Κάθε Δευτέρα στις 20:30 και για λίγες εμφανίσεις, στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ
καλλιτέχνες και κοινό θα γίνονται ένα, τραγουδώντας τραγούδια που μας
σημάδεψαν, για τους έρωτες, την αγάπη, για την ζωή.

Ενορχήστρωση/βιολί/κιθάρα/μαντολίνο: Βαγγέλης Τούντας
Ντραμς: Γιάννης Αγγελόπουλος
Ακορντεόν: Ντίνος Χατζηϊορδάνου
Πιάνο: Κώστας Γιαξόγλου
Μπάσο: Γιώτης Κιουρτσόγλου
Ηχος: Ηλίας Καρούμπαλης
Οργάνωση Παραγωγής: Well Art Live &amp; Melodica Art Production

Πληροφορίες:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 &amp; 210-8831487
Ώρα έναρξης: 20:30
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/aleka-kanellidou-
xristos-thibaios και στα ταμεία του Θεάτρου.

