Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του τραγουδιού

Σαν σήμερα, την 31η Οκτωβρίου 1975, οι Queen κυκλοφόρησαν το Bohemian Rhapsody, ένα από τα πλέον εμβληματικά singles της καριέρας τους, καθώς και ένα από τα κορυφαία τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Σχεδόν τίποτα δεν πήγε καλά στην αρχή με το Bohemian Rhapsody, σε ό,τι αφορούσε την προώθηση και την απόδοση του τραγουδιού. Ήταν πολύ μεγάλο σε διάρκεια και σχεδόν αδύνατο να υποστηριχτεί από τα airplays των βρετανικών ραδιοφώνων.

Όμως, έμελλε να γράψει ιστορία.

Το κομμάτι, μία μικρή συμφωνία στην πραγματικότητα, συμπεριλαμβανόταν στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Queen, A Night at the Opera που εκδόθηκε μερικές εβδομάδες αργότερα.

Βρέθηκε ξανά στα charts το 1991 μετά το θάνατο του δημιουργού του, αλλά και την επόμενη χρονιά, καθώς ακουγόταν στην ταινία Wayne’s World.

Ο Μέρκιουρι, με το Bohemian Rhapsody, εξέπληξε ακόμη και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Η ηχογράφηση κράτησε περισσότερες από 70 ώρες, ενώ, ο τίτλος του πιθανότατα είναι επηρεασμένος από το Hungarian Rhapsody του Φραντς Λιστ.

Η «παράξενη» αναφορά στον Γαλιλαίο, δεν είναι τυχαία. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το Galileo γράφτηκε για τον σπουδαίο κιθαρίστα της μπάντας, Μπράιαν Μέι, ο οποίος, εκτός από πολύ καλός μουσικός και κιθαρίστας, είχε και τίτλους αστροφυσικής.