Το διεθνές φεστιβάλ φωτορεπορτάζ της Αθήνας επιστρέφει δυναμικά με την υποστήριξη της ΔΕΗ

Το Athens Photo World (APW), το ετήσιο διεθνές φεστιβάλ φωτορεπορτάζ της Αθήνας, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς για τη σύγχρονη φωτογραφία στην Ελλάδα, επιστρέφει για όγδοη χρονιά!

Το διεθνές φεστιβάλ φωτορεπορτάζ της Αθήνας επιστρέφει δυναμικά με την υποστήριξη της ΔΕΗ
© Πέτρος Γιαννακούρης - από το βραβευμένο project του νικητή του βραβείου Athens Photo World 2024
Από το 2019 έως σήμερα, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες έχουν παρακολουθήσει εκθέσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις και ψηφιακές προβολές του APW σε εμβληματικούς και πολυσύχναστους χώρους της Αθήνας, φέρνοντας το ευρύ κοινό σε άμεση επαφή με τη δύναμη της εικόνας και της δημοσιογραφικής φωτογραφίας.

Μετά τις επιτυχημένες υπαίθριες εκθέσεις του Athens Photo World 2025 στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, άνοιξε και φέτος ο διαγωνισμός για τα Βραβεία Athens Photo World, συνεχίζοντας τον βασικό στόχο του φεστιβάλ: την ανάδειξη του σύγχρονου φωτορεπορτάζ και των δημιουργών του, που καταγράφουν την Ιστορία τη στιγμή που αυτή γράφεται.

unnamed.jpg

© Μάρω Κουρή

Το Athens Photo World, αναβαθμίζοντας όλες τις δράσεις του και προσθέτοντας νέες συνεργασίες στην όγδοη έκδοσή του, συνεχίζει τις επιτυχημένες, αναγνωρίσιμες και με μεγάλη επισκεψιμότητα εκδηλώσεις του. Κεντρική του προτεραιότητα παραμένει η άμεση επαφή των κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας με το φωτορεπορτάζ, μέσα από τη γνωριμία του με το αντιπροσωπευτικότερο έργο καταξιωμένων φωτογράφων από όλο τον κόσμο.

Athens Photo World 2026

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το APW θα περιλαμβάνει:

Βραβεία Athens Photo World
Το Διήμερο Ψηφιακών Προβολών στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (28/2- 1/3)
Ένα σεμινάριο (masterclass) για φωτογράφους
Συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ φωτογραφίας παγκοσμίως, το XPOSURE, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Athens Photo World θα παρουσιάσει τις
δύο καθιερωμένες υπαίθριες εκθέσεις του:


στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου
και
στην Περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

unnamed-1.jpg
Ruslan Mishanin , 36 , right, bid farewell with his nine year old daughter as the train with his family leaving for Poland, at the train station in Odesa, on Monday, April 4, 2022. More than 4 million people have fled the war in Ukraine and crossed borders into neighbourhood countries.

© Πέτρος Γιαννακούρης - από το βραβευμένο project του νικητή του βραβείου
Athens Photo World 2024

1.Βραβεία Athens Photo World

Ένας θεσμός που έλειπε για σχεδόν δύο δεκαετίες από το ελληνικό φωτορεπορτάζ. Τα ετήσια Βραβεία Athens Photo World, από την πρώτη διοργάνωση το 2019, έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη του έργου σύγχρονων φωτογράφων και φωτορεπόρτερ που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και την Κύπρο, αποτελώντας παράλληλα μια σημαντική πηγή οικονομικής υποστήριξης για τη συνέχιση του έργου τους.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται κάθε χρόνο από τρία διαφορετικά μέλη, τα οποία επιλέγονται από την ομάδα του Athens Photo World. Στόχος είναι η συμμετοχή επαγγελματιών με διαφορετικό φωτογραφικό προσανατολισμό, όπως φωτορεπόρτερ, ακαδημαϊκοί, εικαστικοί φωτογράφοι και photo editors μεγάλων ειδησεογραφικών ή διαδικτυακών οργανισμών.

Για το 2026, μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν οι φωτογράφοι
Θωμάς Δασκαλάκης, Νίκος Παλαιολόγος και Όλγα Στεφάτου.

Οι φιναλίστ του διαγωνισμού για το βραβείο Athens Photo World 2025, την έβδομη συνεχή χρονιά της διοργάνωσής του, είναι οι φωτογράφοι (αλφαβητικά):

Ελένη Αλμπαρόσα, με το project «Το τελευταίο Πωγώνι»,
Άγγελος Τζωρτζίνης, με το project «Τοπία ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος»
και Νικόλας Χατζηπολίτης, με το project «Ελεύθερος Χρόνος σε Πλαίσιο» .

unnamed-2.jpg
Aetopetra, October 2025, Mrs. Roi dances, supported and accompanied by her three children.

© Ελένη Αλμπαρόσα, από το project «Το τελευταίο Πωγώνι»

unnamed-3.jpg
This photo shows the remnants of the houses that reappeared when the level of the Mornos artificial lake dropped following a drought, at the village of Kallio, about 240 km northwest of Athens, on November 3, 2025.



© Άγγελος Τζωρτζίνης, από το project «Τοπία ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος»

unnamed-4.jpg
Τρόφιμος του ιδρύματος περιμένει στην κεντρική τραπεζαρία για να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο τηλέφωνο και να επικοινωνήσει με άτομο εκτός ιδρύματος. Η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται· η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου με τηλεκάρτα.


© Νικόλας Χατζηπολίτης, από το project «Ελεύθερος Χρόνος σε Πλαίσιο»

Η τελική κατάταξη για την 1η θέση (3.000 ευρώ), τη 2η θέση (2.000 ευρώ) και την 3η θέση (1.000 ευρώ) θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στο Αεριοφυλάκειο 1 – Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

2. Masterclass

Στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας του φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα, το Athens Photo World διοργάνωσε masterclass με εισηγητή τον φωτογράφο του πρακτορείου Magnum Photos, Enri Canaj.

Στο masterclass συμμετέχουν δωρεάν δεκαπέντε νέοι φωτογράφοι, μετά από υποβολή της δουλειάς τους και τελική επιλογή από τον ίδιο τον εισηγητή. Οι φωτογραφικές ιστορίες που θα παραχθούν θα παρουσιαστούν στο Διήμερο Ψηφιακών Προβολών του Athens Photo World 2026, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου, στο Αεριοφυλάκειο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

3. Ψηφιακές Προβολές

Το πρόγραμμα ψηφιακών προβολών επιλεγμένων φωτογράφων και βιντεογράφων, με έργο άμεσα συνδεδεμένο με την πρόσφατη ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, επιστρέφει και το 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Το Διήμερο Ψηφιακών Προβολών, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026, περιλαμβάνει:

Φωτορεπορτάζ: slide-show διάρκειας 45 λεπτών με επιλεγμένους φωτογράφους, ακολουθούμενο από συζήτηση με το κοινό και τους δημιουργούς και τους φιναλίστ των Βραβείων Athens Photo World της προηγούμενης χρονιάς. Μεταξύ των φωτογράφων των οποίων το έργο θα παρουσιαστεί είναι οι Μάρω Κουρή, Στέλιος Μισίνας, Σωκράτης Μπαλταγιάννης, Κώστας Τσιρώνης και Νίκος Χατζηπολίτης.

Παρουσίαση της δουλειάς των συμμετεχόντων στο masterclass από τον Enri Canaj.

Προβολή και βράβευση της δουλειάς των τριών φιναλίστ του διαγωνισμού για τα Βραβεία Athens Photo World 2026.

(Το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου θα ανακοινωθεί σύντομα)

unnamed-5.jpg
A volunteer diver from the environmental group Aegean Rebreath swims next to a fish-farming net during an underwater cleanup, off the islet of Sapientza, near Methoni, in southern Greece, October 11, 2025.Stelios Misinas

© Στέλιος Μισίνας από το project «Κάτω από την επιφάνεια»

4. Συνεργασία APW & XPOSURE

Για πρώτη φορά στην ιστορία του XPOSURE, η Αθήνα θα είναι η τιμώμενη πόλη, μέσα από την ομαδική έκθεση Athens Photo World, η οποία θα παρουσιαστεί από 29 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2026 στη Sharjah.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει έργα των Ελλήνων φωτογράφων Μάρω Κουρή, Σωκράτη Μπαλταγιάννη, Μιχάλη Παππά, Αντώνη Πασβάντη και Δημήτρη Τοσίδη.

Την ημέρα των εγκαινίων, στις 29 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Ιστορίες μετανάστευσης, πολιτισμού και ανθρωπιάς», με τη συμμετοχή της Χριστίνας Καλλιγιάννη και των φωτογράφων της έκθεσης, σε συντονισμό των καθηγητών Ιωάννη Γαλανόπουλου Παπαβασιλείου και Γιάννη Κόντου.

unnamed-6.jpg

© Σωκράτης Μπαλταγιάννης από το project «Αθηναίοι»

5. Υπαίθριες Εκθέσεις – Καλοκαίρι 2026

Οι καθιερωμένες υπαίθριες εκθέσεις του Athens Photo World, που έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το Athens Photo World 2026 υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ
της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οργανωτική Ομάδα

Η οργανωτική ομάδα που θα υλοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα είναι οι:

Θανάσης Σταυράκης – AP Chief Photographer (Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία), Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Γιάννης Κολεσίδης – Φωτογράφος ΑΠΕ/EPA, Επιμελητής & Συντονιστής Ψηφιακών Προβολών
Χριστίνα Καλλιγιάννη – Φωτογράφος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Γενικός Συντονισμός

Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου
Τίνα Παππά | Ηρώ Παστρικού

