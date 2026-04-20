Κυψέλη: Νέο θεματικό βιβλιοπωλείο για θέατρο και κινηματογράφο άνοιξε τις πόρτες του

Snapshot Στην Κυψέλη άνοιξε το βιβλιοπωλείο «Κιού», αφιερωμένο αποκλειστικά στις τέχνες του θετρου και του κινηματογράφου.

Ο χώρος εμπλουτίζεται με επιλεγμένα αντικείμενα και αξεσουάρ εμπνευσμένα από τις τέχνες, δημιουργώντας έναν πολιτιστικό πυρήνα στην περιοχή.

Στην καρδιά της Κυψέλης κάνει την εμφάνισή του ένα νέο, ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο, αφιερωμένο αποκλειστικά στις τέχνες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο λόγος για το Κιού, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, φιλοδοξώντας να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον χώρο των εξειδικευμένων εκδόσεων.

Σε μια εποχή όπου τα θεματικά βιβλιοπωλεία γίνονται όλο και πιο σπάνια, το «Κιού» έρχεται να δημιουργήσει έναν πυρήνα γνώσης και έμπνευσης για επαγγελματίες, σπουδαστές αλλά και φίλους της σκηνής και της μεγάλης οθόνης. Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο πώλησης βιβλίων, αλλά για ένα σημείο συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου γύρω από τις παραστατικές τέχνες.

Στα ράφια του φιλοξενούνται τίτλοι που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: από κλασικά και σύγχρονα θεατρικά έργα μέχρι μελέτες υποκριτικής, βιβλία σκηνοθεσίας και σκηνογραφίας, καθώς και εκδόσεις αφιερωμένες στον κινηματογράφο και τη συγγραφή σεναρίου. Παράλληλα, το κοινό μπορεί να βρει δοκίμια για την ανθρωπολογία του θεάτρου, ιστορικές αναδρομές σημαντικών δημιουργών, αλλά και εξειδικευμένα λεξικά ή ξενόγλωσσες εκδόσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη θεατρική αγωγή, με επιλογές για εκπαιδευτικούς και παιδιά, ενισχύοντας την επαφή των νεότερων ηλικιών με τη σκηνή και την αφήγηση. Την ίδια στιγμή, ο χώρος εμπλουτίζεται με κομψά τετράδια, ατζέντες, επιλεγμένη γραφική ύλη, καθώς και μικροαντικείμενα και αξεσουάρ εμπνευσμένα από τις τέχνες.

Ξεχωριστή μέριμνα υπάρχει και για τους σπουδαστές δραματικών σχολών, καθώς προσφέρονται ειδικές εκπτώσεις σε επιλεγμένους τίτλους, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά καλλιτεχνών.

Με αυτή την πρωτοβουλία, το «Κιού» επιδιώκει να καθιερωθεί ως ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο στην περιοχή της Κυψέλης — ένας χώρος που δεν περιορίζεται στην πώληση βιβλίων, αλλά συμβάλλει ενεργά στην καλλιέργεια της σκέψης, της παιδείας και της αγάπης για την τέχνη.