Metallica: Η... πωρωτική ανάρτηση για απόψε - «Αθήνα ξύπνα ήρθαμε»

Από τα... χαράματα οι Metallica φρόντισαν να δώσουν το στίγμα για απόψε

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και αναμένεται να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ μπροστά σε πάνω από 80.000 θεατές.
  • Η μπάντα ανάρτησε νωρίς το πρωί στο Instagram μήνυμα ενθουσιασμού με τη φράση «Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica».
  • Ένα συλλεκτικό πόστερ της συναυλίας με αρχαιοελληνική θεματολογία, σχεδιασμένο από τον Juan Ma Orozco, διατίθεται μόνο κατά τη διάρκεια του event.
  • Για τις ημέρες 8
  • 10 Μαΐου 2026 ισχύουν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ λόγω της συναυλίας.
  • Η διοίκηση του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να συνεργαστεί και να αποφύγει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια του χώρου.
Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Οι Metallica θα εμφανιστούν στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια με πάνω από 80.000 κόσμο να αναμένεται στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου.

Μάλιστα, η ανυπομονησία δεν είναι μόνο του κοινού αλλά και της μπάντας καθώς στις 6 το πρωί μέσα από το Instagram προχώρησε σε ανάρτηση με τη λεζάντα «Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica»!

Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

Μπλουζάκια, t-shirts και διάφορα άλλα αναμνηστικά έχουν γίνει ήδη... καπνός από τους οπαδούς των Metallica, ωστόσο ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα πολύ συλλεκτικό αντικείμενο το οποίο δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα απόκτησής του.

Ο λόγος για το πόστερ των Metallica που φιλοτέχνησε ο Juan Ma Orozco και δείχνει σκελετούς με αρχαιοελληνικές πανοπλίες ενώ η κεντρική φιγούρα κρατάει μια ασπίδα με το κεφάλι της Μέδουσας.

Δείτε την εκπληκτική αφίσα:

Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθεται σε εφαρμογή στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, ενόψει της συναυλίας των Metallica.

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά η διοίκηση του ΟΑΚΑ.

«Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία. Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών», συνεχίζει.

