Metallica: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν άκουσε το «Master of Puppets»

Η ατάκα on air και οι συμβουλές για το outfit των Metallica

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε στην εκπομπή της ότι θα παρακολουθήσει τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.
  • Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε με χιούμορ ότι δεν είναι εξοικειωμένη με τη heavy metal μουσική.
  • Όταν ακούστηκε το «Master of Puppets», η Φαίη σχολίασε αυθόρμητα ότι σκέφτεται να πουλήσει τα εισιτήριά της.
  • Οι συνεργάτες της της πρότειναν να φορέσει μαύρα ρούχα για να ταιριάξει με το metal ύφος της συναυλίας.
  • Το στιγμιότυπο από την εκπομπή «Buongiorno» προκάλεσε έντονα σχόλια στα social media πριν τη συναυλία.
Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, ο πυρετός για το live του θρυλικού συγκροτήματος έχει περάσει πλέον και στην ελληνική τηλεόραση, με τη Φαίη Σκορδά να αποκαλύπτει στον αέρα της εκπομπής της πως θα βρεθεί στη συναυλία.

Ωστόσο, η παρουσιάστρια παραδέχθηκε με χιούμορ πως δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με τη heavy metal σκηνή. Όταν στην εκπομπή ακούστηκε το θρυλικό «Master of Puppets», η πρώτη της αντίδραση ήταν αυθόρμητη, καθώς αναρωτήθηκε αν αυτό είναι το μουσικό ύφος που θα ακούσει το κοινό στη μεγάλη βραδιά.

«Πουλάω δυο εισιτήρια»

Η ίδια μάλιστα αντιμετώπισε με χιούμορ το άκουσμα του «Master of Puppets», σχολιάζοντας αυθόρμητα στον αέρα της εκπομπής: «Αυτά θα ακούμε το Σάββατο; Πουλάω δύο εισιτήρια!».

Η κουβέντα πήρε γρήγορα πιο ανάλαφρη τροπή, με τη Κατερίνα Ζαρίφη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να της δίνουν συμβουλές ακόμη και για το outfit της συναυλίας, προτείνοντάς της total black εμφάνιση για να μπει στο metal κλίμα.

Το σχετικό στιγμιότυπο προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» και ήδη σχολιάζεται έντονα στα social media, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη εμφάνιση των Metallica στην Ελλάδα.

