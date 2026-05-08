Metallica: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν άκουσε το «Master of Puppets»

Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, ο πυρετός για το live του θρυλικού συγκροτήματος έχει περάσει πλέον και στην ελληνική τηλεόραση, με τη Φαίη Σκορδά να αποκαλύπτει στον αέρα της εκπομπής της πως θα βρεθεί στη συναυλία.

Ωστόσο, η παρουσιάστρια παραδέχθηκε με χιούμορ πως δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με τη heavy metal σκηνή. Όταν στην εκπομπή ακούστηκε το θρυλικό «Master of Puppets», η πρώτη της αντίδραση ήταν αυθόρμητη, καθώς αναρωτήθηκε αν αυτό είναι το μουσικό ύφος που θα ακούσει το κοινό στη μεγάλη βραδιά.

«Πουλάω δυο εισιτήρια»

Η ίδια μάλιστα αντιμετώπισε με χιούμορ το άκουσμα του «Master of Puppets», σχολιάζοντας αυθόρμητα στον αέρα της εκπομπής: «Αυτά θα ακούμε το Σάββατο; Πουλάω δύο εισιτήρια!».

Η κουβέντα πήρε γρήγορα πιο ανάλαφρη τροπή, με τη Κατερίνα Ζαρίφη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να της δίνουν συμβουλές ακόμη και για το outfit της συναυλίας, προτείνοντάς της total black εμφάνιση για να μπει στο metal κλίμα.

Το σχετικό στιγμιότυπο προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» και ήδη σχολιάζεται έντονα στα social media, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη εμφάνιση των Metallica στην Ελλάδα.

