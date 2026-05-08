Metallica: Με τι καιρό θα γίνει η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου

Snapshot Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 80.000 θεατές.

Ο καιρός το βράδυ του Σαββάτου θα είναι αίθριος χωρίς προβλήματα.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Μετά τις 9 το βράδυ, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί γύρω στους 21 βαθμούς. Snapshot powered by AI

Το ΟΑΚΑ έχει φορέσει τα γιορτινά του για να υποδεχτεί τους Metallica, όπου πάνω από 80.000 οπαδοί των Αμερικανών θρύλων αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στον καιρό, καθώς η αστάθεια των τελευταίων ωρών στο Λεκανοπέδιο έχει προκαλέσει ανησυχία. Ποιος θα είναι όμως ο καιρός το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ;

Σύμφωνα με το Meteo, ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα καθώς αναμένεται να είναι αίθριος και με αρκετή, για την εποχή ζέστη. Ειδικά το μεσημέρι, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 27 βαθμούς ενώ μετά τις 9, θα παραμείνουν εξαιρετικές οι συνθήκες, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 21.

Διαβάστε επίσης