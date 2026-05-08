Metallica: Ο θάνατος που άλλαξε την ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος

Το ΟΑΚΑ αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές το βράδυ του Σαββάτου, όπου περίπου 80.000 θεατές θα παρακολουθήσουν τους Metallica να επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από απουσία πολλών ετών.

Ωστόσο η ιστορία των Metallica θα μπορούσε να είχε γραφτεί πολύ διαφορετικά αν μια τραγωδία δεν άλλαζε το ρου της μεγαλύτερης heavy metal του πλανήτη. Μια τραγωδία που μέσα από αυτήν, οι Metallica βγήκαν πιο δυνατοί.

Γυρίζουμε πίσω στο 1986, όταν οι ανερχόμενοι, τότε Metallica, περιόδευαν στην Ευρώπη και ένα τροχαίο δυστύχημα έκοψε νωρίς το νήμα της ζωής του Cliff Burton, του μπασίστα του συγκροτήματος.

Το μοιραίο τροχαίο στη Σουηδία

Ο Burton, ο χαρισματικός μπασίστας των Metallica, θεωρούνταν ήδη από πολλούς η μουσική ιδιοφυΐα της μπάντας. Με κλασικές επιρροές, τεχνική που ξεπερνούσε τα δεδομένα της εποχής και έντονη δημιουργική παρουσία, είχε συμβάλει καθοριστικά στους δίσκους «Kill ’Em All», «Ride the Lightning» και κυρίως στο «Master of Puppets», που θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στην ιστορία του metal.

Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου 1986, ενώ οι Metallica περιόδευαν στην Ευρώπη. Το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαινε το συγκρότημα γλίστρησε σε παγωμένο δρόμο κοντά στην περιοχή Ντόρπαρπ της Σουηδίας και ανατράπηκε. Ο Cliff Burton εκτινάχθηκε από το όχημα και βρέθηκε κάτω από αυτό, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, ο James Hetfield, ο Lars Ulrich και ο Kirk Hammett, βυθίστηκαν στο σοκ. Για ένα διάστημα σκέφτηκαν ακόμη και τη διάλυση του συγκροτήματος, καθώς ο Burton δεν ήταν απλώς ένας μουσικός συνεργάτης, αλλά η δημιουργική ψυχή που είχε επηρεάσει βαθιά τον ήχο και τη φιλοσοφία τους.

Οι διάδοχοι του Cliff Burton

Τελικά αποφάσισαν να συνεχίσουν, θεωρώντας ότι αυτό θα ήθελε και ο ίδιος. Λίγους μήνες αργότερα, στη θέση του μπασίστα βρέθηκε ο Jason Newsted, γνωστός τότε από τους Flotsam and Jetsam. Η είσοδός του, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Ο ίδιος χρειάστηκε να διαχειριστεί τη βαριά σκιά του Burton, αλλά και μια συχνά σκληρή συμπεριφορά από τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, που ακόμη προσπαθούσαν να ξεπεράσουν την απώλεια.

Με τον Newsted οι Metallica πέρασαν στην εμπορική τους απογείωση. Κυκλοφόρησαν το «…And Justice for All», αλλά και το ιστορικό «Black Album», που τους έκανε παγκόσμιο φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά, ο Jason Newsted αποχώρησε το 2001, έπειτα από χρόνια εντάσεων και διαφωνιών μέσα στο συγκρότημα.

Η εποχή του Robert Trujillo

Από το 2003 μέχρι σήμερα, το μπάσο των Metallica κρατά ο Robert Trujillo, ο οποίος έφερε νέα ενέργεια και σταθερότητα στη μπάντα. Με εμπειρία από συγκροτήματα όπως οι Suicidal Tendencies και οι Ozzy Osbourne Band, θεωρείται πλέον ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης εποχής των Metallica.

Παρά τις δεκαετίες που πέρασαν, η μορφή του Cliff Burton εξακολουθεί να πλανάται πάνω από το συγκρότημα. Οι ίδιοι οι Metallica έχουν παραδεχθεί πολλές φορές ότι χωρίς εκείνον ίσως να μην είχαν εξελιχθεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Και κάθε φορά που ανεβαίνουν στη σκηνή, από τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου μέχρι την επερχόμενη εμφάνισή τους στην Αθήνα, ένα κομμάτι της ιστορίας τους επιστρέφει πάντα σε εκείνο το μοιραίο βράδυ στη Σουηδία.

