Στην Αθήνα ο frontman των Metallica, James Hetfield, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του

Έφτασε στην Αθήνα ο frontman των Metallica, James Hetfield, ο οποίος εθεάθη μαζί με την αρραβωνιαστικιά του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου.

Ο αγαπημένος σταρ της heavy metal μουσικής έφτασε στην Ελλάδα για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Δίπλα στον τραγουδιστή, βρισκόταν η σύντροφός του, Adriana Gillett, στην οποία έκανε πρόταση γάμου τον Μάρτιο, κατά την διάρκεια κατάδυσής τους με καρχαρίες.

Μιλώντας στο «Πρωινό» από το αεροδρόμιο, ο Hetfield είπε ότι αγαπάει την Ελλάδα, και ότι είναι έτοιμος να ροκάρει, ακόμη και αν νιώθει λίγο κουρασμένος.

Η συναυλία των Metallica στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδείας M72 World Tour, η οποία έχει ξεπεράσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ σε πωλήσεις και προσέλευση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιρροή των Metallica και την αφοσίωση του κοινού τους σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Περισσότεροι από 80.000 φίλοι της metal μουσικής έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους για να παρακολουθήσουν το σόου, το οποίο αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά στη χώρα τα τελευταία χρόνια

