Metallica: Το νανούρισμα που έγινε εφιάλτης - Ποιος είναι τελικά ο Sandman;

Το ΟΑΚΑ αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές το βράδυ του Σαββάτου, όπου περίπου 80.000 θεατές θα παρακολουθήσουν τους Metallica να επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από απουσία πολλών ετών.

Φυσικά από το playlist του θρυλικού συγκροτήματος δεν θα λείπει το «Enter Sandman», ένα κομμάτι που λατρεύεται από κάθε ακροατή, ανεξαρτήτου μουσικών προτιμήσεων.

Για πολλούς είναι απλώς ένα σκοτεινό metal τραγούδι. Για άλλους, μια μεταφορά για τους παιδικούς φόβους και τους εφιάλτες που κρύβονται κάτω από το κρεβάτι όταν σβήνουν τα φώτα.

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου ανάμεσα.

Ο θρύλος του Sandman

Ο «Sandman» προέρχεται από έναν παλιό λαϊκό μύθο της ευρωπαϊκής παράδοσης. Πρόκειται για μια μυθική φιγούρα που «ρίχνει άμμο» στα μάτια των παιδιών για να κοιμηθούν — εξ ου και η γνωστή τσίμπλα στα μάτια το πρωί. Σε αρκετές ιστορίες παρουσιάζεται ως καλοκάγαθος χαρακτήρας, σχεδόν σαν παραμυθένιος φύλακας του ύπνου.

Οι Metallica όμως πήραν αυτόν τον μύθο και τον μετέτρεψαν σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Στο «Enter Sandman», ο Sandman δεν είναι ένας γλυκός ήρωας παιδικού παραμυθιού. Είναι η ενσάρκωση των φόβων που εμφανίζονται λίγο πριν τον ύπνο. Οι στίχοι μιλούν για εφιάλτες, σκοτάδι, ανησυχία και εκείνη τη στιγμή που το παιδί κοιτάζει γύρω στο δωμάτιο πιστεύοντας ότι κάτι παραμονεύει.

Η έμπνευση πίσω από το τραγούδι

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1991 στο θρυλικό «Metallica», γνωστό και ως «Black Album», και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος.

Ο κιθαρίστας Kirk Hammett έχει αποκαλύψει ότι το βασικό riff το εμπνεύστηκε μέσα στη νύχτα, σχεδόν μισοκοιμισμένος, ενώ οι στίχοι άλλαξαν αρκετές φορές μέχρι να πάρουν τη σημερινή μορφή τους.

Αρχικά το κομμάτι είχε πιο πολιτική κατεύθυνση. Τελικά, όμως, ο James Hetfield αποφάσισε να στραφεί στην ψυχολογία του φόβου και των παιδικών εφιαλτών. Αυτό ήταν και το στοιχείο που έκανε το τραγούδι παγκόσμιο: όλοι έχουν φοβηθεί κάτι μέσα στο σκοτάδι.

Το νανούρισμα που έγινε εφιάλτης

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σημεία του τραγουδιού είναι το γνωστό παιδικό προσευχητάρι:

“Now I lay me down to sleep…”

Η χρήση του μέσα σε ένα τόσο βαρύ και σκοτεινό μουσικό περιβάλλον δημιουργεί μια έντονη αντίθεση. Οι Metallica ουσιαστικά μετατρέπουν ένα αθώο νανούρισμα σε soundtrack εφιάλτη.

Και ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός Sandman: όχι ένα πρόσωπο, αλλά ο ίδιος ο φόβος που εμφανίζεται όταν μένεις μόνος με τις σκέψεις σου λίγο πριν κοιμηθείς.

Το τραγούδι που έγινε σύμβολο

Το «Enter Sandman» δεν είναι απλώς μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Metallica. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της rock μουσικής.

Ακούγεται σε γήπεδα, ταινίες, αθλητικές διοργανώσεις και συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ενώ το εμβληματικό riff του θεωρείται πλέον μέρος της ποπ κουλτούρας.

Και τώρα, με την επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα, χιλιάδες fans ετοιμάζονται να φωνάξουν ξανά το «Exit light, enter night» — ίσως χωρίς να σκέφτονται ότι πίσω από αυτούς τους στίχους κρύβεται ένας από τους πιο παλιούς και σκοτεινούς μύθους της ανθρώπινης φαντασίας.

