Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

Φωτογραφίες και βίντεο από την πρόβα δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό των Metallica, δίνοντας μια πρώτη γεύση στους fans.

Η μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα πλησιάζει, με το ΟΑΚΑ να προετοιμάζεται πυρετωδώς για το πολυαναμενόμενο M72 Tour. Το θρυλικό συγκρότημα έκανε την πρώτη του πρόβα στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πέμπτη 7 Μαΐου, δύο ημέρες πριν την επίσημη εμφάνιση του Σαββάτου 9 Μαΐου.

Οι εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο βρίσκονται στην τελική φάση, με το τεχνικό προσωπικό και τις ομάδες παραγωγής να συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν την άρτια διεξαγωγή ενός από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή για το απαραίτητο soundcheck, ελέγχοντας τον ήχο, τα φωτιστικά εφέ και τις τελευταίες λεπτομέρειες του show. Φωτογραφίες από την πρόβα δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, προσφέροντας στους fans μια πρώτη γεύση από την προετοιμασία.

Η συναυλία της 9ης Μαΐου αναμένεται να προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ, με το κοινό να ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη δυναμικά τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη rock και metal σκηνή.

Οι πόρτες του σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00, ενώ οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30, δίνοντας μια παράσταση που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.

Δείτε ποια τραγούδια έπαιξαν πριν από τη μεγάλη συναυλία

Fuel

Sad but True

For whom the bell tolls

Lux Æterna

