Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

Ένα πραγματικό έργο τέχνης προς τιμήν της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Δημήτρης Δρίζος

Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επετειακή αφίσα της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ απεικονίζει σκελετούς με αρχαιοελληνικές πανοπλίες και ασπίδα με το κεφάλι της Μέδουσας, σχεδιασμένη από τον Juan Ma Orozco.
  • Το merchandise των Metallica, όπως μπλουζάκια και t
  • shirts, έχει ήδη εξαντληθεί στην Ελλάδα.
  • Για τη συναυλία των Metallica στις 8
  • 10 Μαΐου 2026 στο ΟΑΚΑ θα εφαρμοστούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
  • Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ζητά την αποφυγή χρήσης ιδιωτικών οχημάτων για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.
  • Οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού για μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία.
Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία για την μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ και το merchandise των Αμερικανών θρύλων έχει γίνει ήδη ανάρπαστο στη χώρα μας.

Μπλουζάκια, t-shirts και διάφορα άλλα αναμνηστικά έχουν γίνει ήδη... καπνός από τους οπαδούς των Metallica, ωστόσο ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα πολύ συλλεκτικό αντικείμενο το οποίο δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα απόκτησής του.

Ο λόγος για το πόστερ των Metallica που φιλοτέχνησε ο Juan Ma Orozco και δείχνει σκελετούς με αρχαιοελληνικές πανοπλίες ενώ η κεντρική φιγούρα κρατάει μια ασπίδα με το κεφάλι της Μέδουσας.

Δείτε την εκπληκτική αφίσα:

Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθεται σε εφαρμογή στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, ενόψει της συναυλίας των Metallica.

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά η διοίκηση του ΟΑΚΑ.

«Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία. Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών», συνεχίζει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Στήριξη μόνο με φωνή» - Ανακοίνωση για τον σημερινό αγώνα

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν νέα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ - Ποιοι γλιτώνουν φόρο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον πρώην δήμαρχο Καισαριανής Γιώργο Κατημερτζή

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Μπέο για τα ονόματα των Τεμπών στο Σύνταγμα: «Είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της»

13:07ANNOUNCEMENTS

Για μία ακόμη χρονιά, η Kaizen Gaming ξεχωρίζει ως Best Workplaces™ Hellas

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ο Αμερικανός επιβάτης που ανυπομονούσε για την κρουαζιέρα και έγινε γιατρός στο μοιραίο πλοίο

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή τα μέτρα στήριξης, συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Δικηγόρος δολοφόνου: «Κάνω έκκληση στους αυτόκλητους αναλυτές - Μην πυροδοτείτε το κλίμα»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτη φωτιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση στο αρχείο του Οργανισμού

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά ένα ταξίδι; Δεν είναι αυτό που νομίζεις - Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

12:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Μεγάλη αύξηση στο 5,4% τον Απρίλιο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Μέσι, Γιαμάλ, Μπέλινγκχαμ, Σάλαμε, Bad Bunny: Η απίστευτη ταινία μικρού μήκους της Adidas ενόψει του Μουντιάλ 2026

12:14ANNOUNCEMENTS

Allwyn Care: Νέες δράσεις με έμφαση στην πρόληψη και την εθελοντική προσφορά

12:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα και αναλυτικές οδηγίες στους υποψήφιους

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι και τον 12χρονο - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ, απαγόρευση χρήσης στους κάτω των 18 ζητά ο Χρυσοχοΐδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Δεν εντοπίστηκε στρατιωτικό υλικό στο μη επανδρωμένο σκάφος - Φυλάσσεται από το Λιμενικό, θα το εξετάσει κι ο Στρατός

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Δικηγόρος δολοφόνου: «Κάνω έκκληση στους αυτόκλητους αναλυτές - Μην πυροδοτείτε το κλίμα»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτη φωτιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση στο αρχείο του Οργανισμού

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση - Φόβοι και για φυματίωση

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον πρώην δήμαρχο Καισαριανής Γιώργο Κατημερτζή

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Μπάρμπεκιου στο κατάστρωμα κάνουν οι επιβάτες του Hodius - «Κάνουμε ότι θέλουμε στο πλοίο»

09:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Ο θάνατος που άλλαξε την ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι και τον 12χρονο - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ, απαγόρευση χρήσης στους κάτω των 18 ζητά ο Χρυσοχοΐδης

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ