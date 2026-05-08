Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

Snapshot Η επετειακή αφίσα της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ απεικονίζει σκελετούς με αρχαιοελληνικές πανοπλίες και ασπίδα με το κεφάλι της Μέδουσας, σχεδιασμένη από τον Juan Ma Orozco.

Το merchandise των Metallica, όπως μπλουζάκια και t

shirts, έχει ήδη εξαντληθεί στην Ελλάδα.

Για τη συναυλία των Metallica στις 8

10 Μαΐου 2026 στο ΟΑΚΑ θα εφαρμοστούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ζητά την αποφυγή χρήσης ιδιωτικών οχημάτων για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού για μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία.

Στην τελική ευθεία για την μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ και το merchandise των Αμερικανών θρύλων έχει γίνει ήδη ανάρπαστο στη χώρα μας.

Μπλουζάκια, t-shirts και διάφορα άλλα αναμνηστικά έχουν γίνει ήδη... καπνός από τους οπαδούς των Metallica, ωστόσο ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα πολύ συλλεκτικό αντικείμενο το οποίο δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα απόκτησής του.

Ο λόγος για το πόστερ των Metallica που φιλοτέχνησε ο Juan Ma Orozco και δείχνει σκελετούς με αρχαιοελληνικές πανοπλίες ενώ η κεντρική φιγούρα κρατάει μια ασπίδα με το κεφάλι της Μέδουσας.

Δείτε την εκπληκτική αφίσα:

Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθεται σε εφαρμογή στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, ενόψει της συναυλίας των Metallica.

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά η διοίκηση του ΟΑΚΑ.

«Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία. Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών», συνεχίζει.

