Metallica: Ουρές δεκάδων μέτρων έξω από το Pop-Up Shop της συναυλίας

Snapshot Δεκάδες οπαδοί των Metallica σχημάτισαν ουρές μέτρων έξω από το επίσημο Pop

Up Shop της μπάντας στην Αθήνα πριν τη συναυλία.

Το M72 Pop

Up Shop λειτουργεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ως μέρος του World of Beer Festival 2026 και προσφέρει αποκλειστικά προϊόντα της ευρωπαϊκής περιοδείας M72 World Tour.

Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν συλλεκτικά αντικείμενα, limited

edition posters, event t

shirts, skateboards και νέο και κλασικό merch των Metallica.

Οι κάτοχοι M72 Fan Card έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κληρώσεις για δώρα όπως Snake Pit passes.

Το Pop

Up Shop αποτελεί σημείο συνάντησης για οπαδούς, όπου ανταλλάσσουν αντικείμενα και μπαίνουν στο κλίμα της συναυλίας. Snapshot powered by AI

Φρενίτιδα επικρατεί ανάμεσα στους φαν των Metallica, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία, με δεκάδες κόσμου να σχηματίζουν ουρές έξω από το επίσημο Pop-Up Shop της μπάντας.

Από νωρίς το πρωί, θαυμαστές κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά για να αποκτήσουν συλλεκτικά προϊόντα, μπλουζάκια, jerseys, posters και exclusive merchandise της περιοδείας. Οι ουρές σε αρκετά σημεία ξεπέρασαν τα δεκάδες μέτρα, με την προσέλευση να θυμίζει… μικρή συναυλία πριν από τη συναυλία.

Tο επίσημο «M72 Pop-Up Shop»

Συλλεκτικά αντικείμενα, επίσημο merchandise και limited-edition προϊόντα εμπνευσμένα από την περιοδεία δίνουν στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει μοναδικά κομμάτια από το σύμπαν της μπάντας.

Η Αθήνα υποδέχεται το επίσημο M72 Pop-Up Shop των Metallica, το οποίο λειτουργεί μέσα στον χώρο του «World of Beer Festival 2026», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Το pop-up store αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής εμπειρίας του M72 World Tour και προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να αποκτήσει αποκλειστικά προϊόντα της περιοδείας.

Τι μπορούν να βρουν οι fans

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται limited screen-printed posters, event t-shirts, skateboards σχεδιασμένα από κορυφαίους καλλιτέχνες, καθώς και μία ευρεία γκάμα από νέο και κλασικό merch των Metallica.

Οι κάτοχοι M72 Fan Card μπορούν να συμμετάσχουν σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα, όπως Snake Pit passes.

Οι ώρες λειτουργίας του Pop-Up Shop

Παρασκευή 8/5 - 10:00 – 20:00

Σάββατο 9/5 - 09:00 – 18:30

Κυριακή 10/5 - 10:00 – 20:00

Η είσοδος στο κατάστημα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ για την πρόσβαση στον υπόλοιπο χώρο του φεστιβάλ απαιτείται εισιτήριο.

Σημείο συνάντησης για τους οπαδούς

Το Pop-Up Shop έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για τους οπαδούς των Metallica, με πολλούς να φωτογραφίζονται, να ανταλλάσσουν συλλεκτικά αντικείμενα και να μπαίνουν από νωρίς στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς.

