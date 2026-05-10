Παρουσίαση του έργου: Εν Ασθενεία η Γραφή μου Τελειούται - Η Ζωή και Η Ποίηση Ενός Ιάπωνα Συγγραφέα

Οι εκδόσεις Ύδωρ – Όμιλος Πολιτισμού με χαρά ανακοινώνουν τον νέο τους τίτλο και σας προσκαλούν τη Δευτέρα 25/5/2026 στις έξι το απόγευμα (6:00μμ) στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα Γεώργιος Καράντζας, (1ος όροφος, Ακαδημίας 20, 10671 ΑΘΗΝΑ, Στάση μετρό: Σύνταγμα), στην παρουσίαση συλλογής ποιημάτων του Κέντζι Μιγιαζάουα με τίτλο:

Εν Ασθενεία η Γραφή μου Τελειούται

Η Ζωή και Η Ποίηση

Ενός Ιάπωνα Συγγραφέα του 20ου Αιώνα

Φιλολογική Επιμέλεια και Μετάφραση από τα Ιαπωνικά Μαρία Αργυράκη

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Ιαπωνίας, κύριος Κο Σιρατόρι

Για το έργο θα μιλήσουν οι:

Λιάνα Σακελλίου, Ομότιμη Καθηγητρια ΕΚΠΑ

Μυρσίνη Βαρδοπούλου, Εικαστικός/Χαράκτρια

Μαρία Αργυράκη, Μεταφράστρια

Αποσπάσματα θα διαβάσει η Ελένη Ζιώγα, Συγγραφέας/Ηθοποιός

Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά με το βιολοντσέλο του ο μουσικός Νίκος Παπαϊωάννου

Το συντονισμό της βραδιάς θα κάνει η Αλεξάνδρα Μπελεγράτη, Συγγραφέας





Λίγα λόγια για το έργο του Κέντζι Μιγιαζάουα από την Μαρία Αργυράκη:

“Και τότε η ανάγνωση μετατοπίζεται από την ερμηνεία στην εμπειρία. Η αισθητική διάσταση των ποιημάτων του και η δομική τους συνοχή μεταδίδουν στον αναγνώστη τον σεμνό, σχεδόν τελετουργικό βηματισμό πλάι σ’ έναν άνθρωπο που βλέπει την επερχόμενη αποδημία, αλλά κρατά το στήθος προτεταμένο, την εκφραστικότητά του αμείωτη και τη γραφίδα όρθια πάνω στην άσπρη κόλλα.

Ο Κέντζι είναι ένας σύγχρονός μας σαμουράι της εν ασθενεία τελείωσης· ένας ιππότης μιας φωτισμένης συμπαντικής καλοκαγαθίας.”