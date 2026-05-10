Επιθέσεις κορεσμού: Μαζικά χτυπήματα με φθηνά drones τρομάζουν τα δυτικά αμυντικά συστήματα 

Snapshot Οι επιθέσεις κορεσμού με μαζικά σμήνη φθηνών drones έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στο να κατακλύζουν και να παραβιάζουν ακόμα και προηγμένα δυτικά συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Η Ρωσία και το Ιράν έχουν αναπτύξει στρατηγικές που βασίζονται στην παραγωγή και χρήση μεγάλου όγκου drones, προκαλώντας οικονομική και υλική φθορά στους αντιπάλους τους.

Τα υπάρχοντα αμυντικά συστήματα δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό εισερχόμενων στόχων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επανεκτίμηση των μεθόδων προστασίας του εναέριου χώρου.

Οι δυτικές δυνάμεις αναζητούν νέες λύσεις, όπως drones αναχαίτισης και όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, αλλά αυτές οι τεχνολογίες παραμένουν τεχνολογικά ανώριμες ή έχουν περιορισμούς.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει εκτεταμένη εγχώρια βιομηχανία drones, παράγοντας ποικιλία συστημάτων για άμυνα και επίθεση, και εξετάζει τη μετατροπή της τεχνογνωσίας σε στρατηγικές συμμαχίες και εξαγωγές.

Μια νέα και εξελιγμένη φάση του πολέμου στον αέρα έχει αναδυθεί από τις συγκρούσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συστηματική χρήση μαζικών επιθέσεων κορεσμού με drones. Αυτή η εξελισσόμενη στρατηγική, που έχει τελειοποιηθεί από τη Ρωσία και το Ιράν, αξιοποιεί την ποσότητα και την ταυτόχρονη δράση για να κατακλύσει ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Ο Timothy Millar, υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Καμπέρα, σημειώνει ότι ο πυρήνας της τακτικής αυτής δεν έγκειται στην τεχνολογική υπεροχή ενός μεμονωμένου όπλου, αλλά στη σκληρή οικονομική και επιχειρησιακή λογική της φθοράς που προκαλείται από τα drones.

Σύμφωνα με τον Millar, του οποίου η έρευνα ειδικεύεται στη χρήση μοντελοποίησης δικτύων βασισμένων σε κόμβους για την ανάλυση τόσο του γνωστικού όσο και του φυσικού πεδίου του πολέμου, επισημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο, αναγκάζει σε επανεκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονοι στρατοί μπορούν να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο, τις υποδομές και τα στρατιωτικά τους περιουσιακά στοιχεία.

Πρώτο δείγμα στον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τον ειδικό αναλυτή, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει το κύριο πεδίο δοκιμών για την ανάπτυξη αυτών των τακτικών. Στις αρχές της σύγκρουσης, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones Shahed 136 ιρανικού σχεδιασμού. Καθώς η σύγκρουση εξελισσόταν, οι τακτικές της Ρωσίας αυξήθηκαν σε κλίμακα και πολυπλοκότητα. Η τάση αυτή έφτασε σε νέο υψηλό πρόσφατα όταν η Ρωσία εξαπέλυσε επανειλημμένα μαζικές επιθέσεις με 300 ή ακόμη και 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης, παράλληλα με συμβατικούς πυραύλους.

Ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν εκατοντάδες από τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατά καιρούς περίπου το 20% κατάφερε να διαρρήξει τις άμυνες.

Οι ρωσικές ομοβροντίες ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής και συνεχιζόμενης στρατηγικής βιομηχανικής κλιμάκωσης. Μια μονάδα παραγωγής στην ειδική οικονομική ζώνη Αλαμπούγκα της Ρωσίας, που δημιουργήθηκε με ιρανική βοήθεια, προορίζεται να κατασκευάζει χιλιάδες drones Shahed ετησίως. Με όλο και περισσότερα πυρομαχικά να παράγονται σε αυτό το εργοστάσιο, η Ρωσία μπορεί να συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερες ομάδες από αυτά σε μεμονωμένες επιθέσεις.

Russia has modified the design of Iranian-origin Shahed-136 drones, known as “Geran-2,” to enable the launch of short-range air-to-air missiles, according to Ukrainian intelligence and open-source reporting. pic.twitter.com/U2LUCz55gX — Global Defense Analysis (@GlobalDefenseAn) May 4, 2026

Η ίδια τακτική στο Ιράν

Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, το Ιράν έχει επίσης επιδείξει από πέρυσι το καλοκαίρι αυτό το «δόγμα κορεσμού». Σε αντίποινα που ακολούθησαν τις ισραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου 2025, το Ιράν εξαπέλυσε συντονισμένες ομοβροντίες με 100 έως 200 drones παράλληλα με συμβατικούς πυραύλους.

Ενώ τα περισσότερα drones αναχαιτίστηκαν, ο τεράστιος όγκος του σμήνους πίεσε τα αμυντικά συστήματα και βοήθησε τους βαλλιστικούς πυραύλους να περάσουν. Το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι το 5-10% των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων διαπερνούν το υπερσύγχρονο σύστημα αεράμυνας «Iron Dome».

Οι πιο ισχυρές άμυνες μπορούν να παραβιαστούν

Αυτό έδειξε ότι ακόμη και οι πιο ισχυρές άμυνες μπορούν να παραβιαστούν από τον τεράστιο συντονισμένο όγκο.

Σύμφωνα με τον Millar, μια βασική αρχή είναι ότι κάθε αμυντικό σύστημα έχει μια περιορισμένη ικανότητα διαχείρισης στόχων, αν και αυτή ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις. Ένας επιτιθέμενος μπορεί να προσπαθήσει να υπερβεί αυτό το όριο, αναγκάζοντας τους αμυνόμενους να δώσουν προτεραιότητα στο ποιοι στόχοι θα αντιμετωπιστούν.

Δεύτερον, ένας επιτιθέμενος μπορεί να πετύχει απλώς συνεχίζοντας να πυροβολεί όπλα που κοστίζουν μόλις 35.000 δολάρια, γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλος πρέπει να προσπαθήσει να τα καταρρίψει με αναχαιτιστικά που κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια δολάρια το καθένα. Οι άμυνες τελικά καταρρίπτονται μέσω οικονομικής και υλικής εξάντλησης, σχολιάζει ο αναλυτής.

Σε αναζήτηση λύσεων

Προβλέποντας αυτό, οι αμυντικοί φορείς αναζητούν νέους και φθηνότερους τρόπους για να καταρρίψουν τα drones. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί καμία τέλεια λύση.

Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, στα οποία εναποτίθενται μεγάλες ελπίδες, μπορεί να παρεμποδίζονται από τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες. Ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας του αμερικανικού στρατού, το DE M-SHORAD, δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί πλήρως στις επιχειρησιακές προσδοκίες, σύμφωνα με τον ειδικό. Ένας περιορισμός στην ικανότητα τέτοιων όπλων είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κατεύθυνση της ενέργειας τους προς τους στόχους πριν στραφούν προς νέα κατεύθυνση. Και οι αποστάσεις εμπλοκής τους δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτές των παραδοσιακών πυραύλων αναχαίτισης.

Τα πυροβόλα όπλα περιορίζονται εγγενώς από τη μικρή εμβέλεια. Η χωρητικότητα των πυρομαχικών μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα, όπως και το κόστος τους. Αυτά τα συστήματα σημειακής άμυνας μπορούν εύκολα να κατακλυστούν από ταυτόχρονες επιθέσεις από πολλές κατευθύνσεις.

Ακόμη χειρότερα, όλα αυτά τα αμυντικά συστήματα, τα οποία δεν είναι φθηνά, αποτελούν τα ίδια αξιόλογους στόχους για τα φθηνά drones.

Όπως ανέφερε ο Timothy Millar, το πιο ελπιδοφόρο μέτρο φαίνεται να είναι η ανάπτυξη drones αναχαίτισης — στην ουσία, πυραύλων εδάφους-αέρος με έλικα. Με αυτά, ένας αμυνόμενος μπορεί να αντιμετωπίσει φθηνή μαζική δύναμη με φθηνή μαζική δύναμη. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι τεχνολογικά ανώριμα, και η εμβέλειά τους και η ταχύτητά τους θα περιορίσουν την ικανότητά τους για άμυνα ευρείας περιοχής.

Στρατηγικές επιπτώσεις για το δυτικό στρατιωτικό δόγμα

Αυτές οι αλλαγές στον πόλεμο έχουν σοβαρές στρατηγικές επιπτώσεις για τη δυτικό στρατιωτικό δόγμα. Για δεκαετίες, οι χώρες έχουν δομήσει τις ένοπλες δυνάμεις τους γύρω από πλατφόρμες υψηλού κόστους και τεχνολογικά ανώτερες. Αυτή η εστίαση, η οποία δίνει προτεραιότητα στην προβολή ισχύος έναντι ομοτίμων ανταγωνιστών, έχει δημιουργήσει ακούσια μια κρίσιμη ευπάθεια σε φθηνές απειλές μεγάλου όγκου.

Ο πόλεμος κορεσμού και το παράδοξο της δυτικής άμυνας

Η δυτική προσέγγιση στην αεροπορική και πυραυλική άμυνα βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. Τα ραντάρ ανιχνεύουν τις εισερχόμενες απειλές, τα δίκτυα διοίκησης υπολογίζουν τις τροχιές και εκτοξεύονται πύραυλοι αναχαίτισης για να καταστρέψουν τα εχθρικά βλήματα πριν φτάσουν στους στόχους τους. Συστήματα όπως το Patriot και άλλα προηγμένα αναχαιτιστικά αποτελούν μέρος ενός αμυντικού οικοσυστήματος σχεδιασμένου να δημιουργεί αλληλεπικαλυπτόμενα επίπεδα προστασίας. Θεωρητικά, αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει στους αμυνόμενους να εξουδετερώνουν τις περισσότερες εναέριες απειλές πριν προκαλέσουν ζημιά.

Στην πράξη, ωστόσο, αυτά τα συστήματα λειτουργούν υπό περιορισμούς που είναι τόσο τεχνικοί όσο και οικονομικοί.

Ο πρώτος περιορισμός είναι μαθηματικός . Κάθε εισερχόμενος πύραυλος, drone ή ρουκέτα πρέπει να αναχαιτιστεί ξεχωριστά. Τα συστήματα ανίχνευσης πρέπει να τον εντοπίσουν, τα δίκτυα διοίκησης πρέπει να αναθέσουν έναν αναχαιτιστικό πύραυλο και οι αμυντικοί πύραυλοι πρέπει να εκτοξευθούν μέσα σε δευτερόλεπτα. Όταν ο αριθμός των εισερχόμενων βλημάτων παραμένει περιορισμένος, τέτοια συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά. Όμως, καθώς η κλίμακα μιας επίθεσης αυξάνεται, το βάρος στο αμυντικό δίκτυο πολλαπλασιάζεται ραγδαία.

Το Ιράν έχει αναγνωρίσει αυτή την ευπάθεια και έχει χτίσει το στρατιωτικό του δόγμα γύρω από την εκμετάλλευσή της.

Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε έναν μικρό αριθμό προηγμένων όπλων, η Τεχεράνη έχει επενδύσει σε μεγάλα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones. Πολλά από αυτά τα συστήματα είναι σχετικά φθηνά σε σύγκριση με τους πυραύλους αναχαίτισης υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα δυτικά αμυντικά δίκτυα. Η στρατηγική τους αξία έγκειται στην ποσότητά τους και όχι στην ατομική τους πολυπλοκότητα.

Ακόμη και ένα σύστημα με υψηλό ποσοστό αναχαίτισης δεν μπορεί να εγγυηθεί τέλεια προστασία. Εάν ένα αμυντικό δίκτυο σταματήσει το 90% των εισερχόμενων πυραύλων, το 10% εξακολουθεί να διαπερνά την ασπίδα.

Το σχέδιο του Ιράν

Η στρατηγική του Ιράν εκμεταλλεύεται επίσης την οικονομική ασυμμετρία που ενυπάρχει στην πυραυλική άμυνα. Οι πύραυλοι αναχαίτισης είναι εξαιρετικά ακριβοί. Μια μεμονωμένη εκτόξευση μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αντανακλά τους προηγμένους αισθητήρες, τα συστήματα πρόωσης και την τεχνολογία καθοδήγησης που απαιτούνται για την καταστροφή ενός στόχου που κινείται με υψηλή ταχύτητα.

Αντίθετα, πολλά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι μικρής εμβέλειας είναι συγκριτικά φθηνά στην παραγωγή. Αυτή η ανισότητα δημιουργεί μια ανησυχητική οικονομική λογική για τον αμυνόμενο. Η κατάρριψη φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με δαπανηρούς πυραύλους αναχαίτισης μπορεί να είναι τακτικά επιτυχής, αλλά επιβάλλει ένα οικονομικό βάρος που είναι δύσκολο να αντεπεξέλθει κανείς σε παρατεταμένες εμπλοκές.

Το αποτέλεσμα είναι μια μορφή οικονομικού πολέμου, στην οποία ο επιτιθέμενος αναγκάζει τον αμυνόμενο να δαπανήσει πολύ περισσότερους πόρους απλώς για να διατηρήσει την αμυντική σταθερότητα.

Η προσέγγιση του Ιράν δείχνει ότι οι πύραυλοι και τα drones μπορούν περιστασιακά να διαπεράσουν ακόμη και προηγμένα αμυντικά συστήματα, η Τεχεράνη εισάγει ένα στοιχείο αβεβαιότητας στη στρατηγική εξίσωση. Αποδεικνύει ότι οι τεχνολογικά ανώτερες στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν ευάλωτες σε καλά σχεδιασμένες ασύμμετρες στρατηγικές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν έχει αλλάξει ριζικά την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων. Οι δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν να διαθέτουν συντριπτικά πλεονεκτήματα στην αεροπορική ισχύ, τις πληροφορίες και τις δυνατότητες ακριβείας. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διατηρούν την ικανότητα να προβάλλουν δύναμη σε κλίμακα που το Ιράν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί.

Παρ' όλα αυτά, η ιρανική στρατηγική υπογραμμίζει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην στρατιωτική ιστορία. Όταν οι κυρίαρχες δυνάμεις αναπτύσσουν προηγμένες αμυντικές τεχνολογίες, οι ασθενέστεροι αντίπαλοι ανταποκρίνονται αναζητώντας μεθόδους για να παρακάμψουν, να δημιουργήσουν κορεσμό ή να ξεπεράσουν αυτές τις άμυνες

Τα κινεζικά συστήματα

Η Κίνα έχει αναμφίβολα παρακολουθήσει τα γεγονότα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ήδη αναπτύξει συστήματα κατάλληλα για αυτόν τον τύπο πολέμου, όπως το βλήμα CH/FH-901, το οποίο μπορεί να εξαπολυθεί από έναν εκτοξευτή 48 σωλήνων πάνω σε φορτηγό ή σε αποστολές των οκτώ από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος FH-97A για να δημιουργήσει ένα σμήνος. Αναμένεται να εμφανιστούν περισσότερα τέτοια κινεζικά όπλα.

Η άνοδος της ουκρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μια εκτεταμένη εγχώρια βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) και θαλάσσιων drones, παράγοντας μια μεγάλη ποικιλία συστημάτων για αναγνώριση, επίθεση και θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο γνωστά drones που έχουν κατασκευάσει οι Ουκρανοί:

Αερομεταφερόμενα Drones (UAVs)UJ-22 Airborne: Κατασκευασμένο από την Ukrjet, είναι ένα drone μεγάλης εμβέλειας (έως 800-1000 χλμ) που χρησιμοποιείται για αποστολές αναγνώρισης και επίθεσης.

FPV 306: Πρόκειται για ένα FPV (First Person View) drone, σχεδιασμένο να κατασκευάζεται με τη χρήση 3D εκτυπωτών, αποτελώντας βασικό κομμάτι της παραγωγής.

«Shahed Killers» / Drones Αναχαίτισης: Η Ουκρανία παράγει χιλιάδες χαμηλού κόστους drones αναχαίτισης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones τύπου Shahed.

Sivrisinek (Κουνούπι): Drone με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων και εκρηκτική κεφαλή 20 κιλών, αντίστοιχη με του Shahed-131.

Merops: Ένα φθηνό αντι-drone σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση εχθρικών drones.

Litavr: Σύστημα παραγόμενο από την F-Drones, το οποίο έχει προσαρμοστεί για συμβατότητα με ξένα ραντάρ.

Drones των 500 δολαρίων: Χαμηλού κόστους drones που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες (περίπου 1.000 την ημέρα) για διάφορες αποστολές

DronesMagura V5: Ένα θαλάσσιο αυτόνομο drone που έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ουκρανία, ειδικά για χρήση στην ανοιχτή θάλασσα. Πρόσφατα εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Η Ουκρανία επιδιώκει να μετατρέψει την αμυντική της τεχνογνωσία σε στρατηγικές συμμαχίες, με τους κατασκευαστές drone να εξετάζουν ακόμα και εξαγωγές, σύμφωνα με πληροφορίες.

