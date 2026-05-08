Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

Πολεμικού τύπου είναι το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και φέρει εκρηκτικά και πυροκροτητές. Την υπόθεση ανέλαβαν οι Ένοπλες Δυνάμεις και το ουκρανικό μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος, τύπου Magura V5 θα μεταφερθεί από το Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας σε Ναύσταθμο.

Στο drone που φέρει πυροκροτητές, εντοπίστηκε και ποσότητα εκρηκτικών, και πλέον οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός, αλλά κι ο στόχος του.

Ερευνάται αν είχε στόχο κάποιο ρωσικό πλοίο του λεγόμενου σκιώδους στόλου που μεταφέρει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή κάποια θαλαμηγό Ρώσου ολιγάρχη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού Ε.Α., Σπύρος Κονιδάρης στον Sigma TV.

Το drone εντοπίστηκε χθες το απόγευμα από ψαράδες στα ανοιχτά της Βασιλικής, κοντά στο εμβληματικό Ακρωτήριο Δουκάτο (Κάβος της Κυράς). Το μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος, ήταν σε λειτουργία. Οι αλιείς το έδεσαν στο καΐκι τους, και το πήγαν στο λιμάνι της Βασιλικής όπου ανέλαβε τα περαιτέρω το Λιμενικό Σώμα.

Σκάφος του Λιμενικού το μετέφερε στο Πλατυγιάλι, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, όπου έσπευσε κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων για να ελέγξει το drone.

Διαβάστε επίσης