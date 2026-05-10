Κρήτη: Κλειστό το ΕΠΑΛ Μοιρών τη Δευτέρα - Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας

Κλειστό θα παραμείνει αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, το ΕΠΑΛ Μοιρών στην Κρήτη, έπειτα από απόφαση του δημάρχου Φαιστού, λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, στους χώρους του σχολείου θα πραγματοποιηθεί απολύμανση, ενώ θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμος Φαιστού, σύμφωνα με το cretalive.gr, αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

Όπως ανέφερε στο ίδιο μέσο η αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Υγείας του Δήμου Φαιστού, Βασιλεία Αρμουτάκη Ροδουσάκη, η μαθήτρια, η οποία είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα την Παρασκευή, βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας, ενώ υπογράμμισε ότι το σχολείο κλείνει καθαρά για προληπτικούς λόγους.

