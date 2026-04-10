Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Καλά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 19χρονου φοιτητή της Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται από τη Μεγάλη Δευτέρα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, χτυπημένος από βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ωστόσο οι προσπάθειες των γιατρών έφερα ευχάριστα αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο νεαρός αποσωληνώθηκε με επιτυχία.

Τα συμπτώματά του εμφανίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ο 19χρονος γύρισε στο σπίτι του για τις διακοπές του Πάσχα στην Καλαμπάκα.

Επειδή ο νεαρός παρακολούθησε κανονικά τα μαθήματά του το προηγούμενο διάστημα, κλήθηκαν οι συμφοιτητές του να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ.