Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του νεαρού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Nοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2026.

Καλά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 19χρονου φοιτητή της Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται από τη Μεγάλη Δευτέρα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, χτυπημένος από βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ωστόσο οι προσπάθειες των γιατρών έφερα ευχάριστα αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο νεαρός αποσωληνώθηκε με επιτυχία.

Τα συμπτώματά του εμφανίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ο 19χρονος γύρισε στο σπίτι του για τις διακοπές του Πάσχα στην Καλαμπάκα.

Επειδή ο νεαρός παρακολούθησε κανονικά τα μαθήματά του το προηγούμενο διάστημα, κλήθηκαν οι συμφοιτητές του να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ.

