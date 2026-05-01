Βαρύ το πένθος στη Μεσαρά για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο καταγγέλλουν κάτοικοι

Ο 46χρονος πατέρας της την πήγαινε στο σχολείο όταν το όχημά τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαρύ είναι το πένθος στη Μεσαρά και το Καλαμάκι μετά τον θάνατο της 12χρονης Αγλαΐας, που δεν κατάφερε να επιβιώσει από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα. Η τοπική κοινωνία, συγκλονισμένη από την τραγωδία, ακύρωσε προγραμματισμένες εκδηλώσεις ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια.

Η 12χρονη άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ, με κατοίκους της περιοχής να αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό γεγονός.

«Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά η Μεσαρά ντύνεται στα μαύρα από τον άδικο χαμό ενός παιδιού», ανέφερε ο εκπαιδευτής οδήγησης Γιώργος Σταθοράκης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του. Κάτοικοι που μίλησαν στην Κρήτη TV δήλωσαν πως «ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο μπροστά σε μια τέτοια απώλεια».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Πετροκεφάλι – Μάταλα, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 46χρονος πατέρας της, με κατεύθυνση προς το σχολείο, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με άλλο όχημα και κατέληξε σε τοιχίο.

Ο κ. Σταθοράκης στάθηκε ιδιαίτερα στην επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα, κάνοντας λόγο για απαρχαιωμένο και παραμελημένο δίκτυο, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της σύνδεσης με τουριστικές περιοχές, αλλά και πολλούς κάθετους δρόμους που εντείνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με πολλαπλά τραύματα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε. Η τραγική κατάληξη βύθισε στο πένθος όχι μόνο τη Μεσαρά αλλά και ολόκληρη την Κρήτη.

«Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια», δήλωσε η αντιδήμαρχος Φαιστού, Βασιλεία Αρμουτάκη.

Στο Καλαμάκι, όπου ο πατέρας της 12χρονης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τουρισμό, επικρατεί επίσης βαθιά θλίψη, με τους κατοίκους να αποφασίζουν την ακύρωση όλων των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

Στο μεταξύ, σε κλίμα οδύνης βρίσκεται και το Γυμνάσιο Μοιρών, όπου φοιτούσε η μαθήτρια. Ο Δήμος Φαιστού κινείται για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους συμμαθητές της, σε συνεργασία με τη Μονάδα Κινητής Ψυχικής Υγείας.

Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε το απόγευμα, όταν συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 12χρονη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Μοίρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
