ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με Γιόβιτς η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα – Οι επιλογές του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ χρειάζεται τέσσερις βαθμούς τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές για να στεφθεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η νίκη στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι το μόνο που υπάρχει στο μυαλό των «κιτρινόμαυρων», με τον Μάρκο Νίκολιτς να υπογραμμίζει, στις δηλώσεις του πριν το αθηναϊκό ντέρμπι, ότι η ομάδα του θα πρέπει να παίξει γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Ο Σέρβος τεχνικός επανάφερε τον Λούκα Γιόβιτς στη ενδεκάδα της «Ένωσης», με τον συμπατριώτη του να παίρνει τη θέση του Ζίνι ως παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση. Στις αρχικές επιλογές βρίσκεται κι ο Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ προτιμήθηκε τελικά ο Πήλιος αντί του Πενράις.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι.