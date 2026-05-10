Ρόδος: Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν σήμερα στη γιορτή των χρωμάτων, των αρωμάτων και της μουσικής

Η γιορτή των «Ανθεστηρίων» αναβίωσε σήμερα το απόγευμα στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων, αλλά και εκατοντάδων επισκεπτών - τουριστών.

Ο Δήμος της Ρόδου, επέλεξε την 10η Μαΐου ως ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη Γιορτή της Μητέρα προσδίδοντας επιπλέον στη γιορτή έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η γιορτή περιελάμβανε παρέλαση πεζοπόρων τμημάτων και αρμάτων, διακοσμημένων με αληθινά, φρέσκα και πολύχρονα λουλούδια και ανακυκλώσιμα υλικά.

Συμμετείχαν ομάδες από σχολεία, σχολές χορού, πολιτιστικοί σύλλογοι και μέλη φορέων από όλο το νησί της Ρόδου.

Επιπλέον, διοργανώθηκε παράλληλα διαγωνισμός από τον δήμο της Ρόδου για τις πιο όμορφες αυλές σε πόλη και χωριά, με δεκάδες συμμετοχές, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα βραβευθούν οι καλύτερες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων