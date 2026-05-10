Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι εκλεκτοί του Ράζβαν Λουτσέσκου για το βασικό σχήμα

Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στην Τούμπα, θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα για τρίτο ματς από το «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν στο Κύπελλο ενώ ήρθαν ισόπαλοι στο πρωτάθλημα στην έδρα του Ολυμπιακού. Απόψε το διακύβευμα είναι ακόμη σημαντικότερο.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έκρυβε μια έκπληξη για την ενδεκάδα. Ο Ιβανούσετς βρίσκεται στο βασικό σχήμα, ενώ ο Τάισον βρίσκεται στον πάγκο.

Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, με τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη στόπερ. Ζαφείρης και Μεϊτέ στον άξονα των χαφ.

Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Ιβανούσετς οι τρεις της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Γερεμέγεφ κορυφή στην επίθεση.

