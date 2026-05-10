Άρης - ΟΦΗ 3-1: Γκαρέ και Κουαμέ έκαναν τη δουλειά για τους «κιτρινόμαυρους»

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κουαμέ, ο Άρης επικράτησε με 3-1 του ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης», σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική του νίκη στη διαδικασία των play-offs 5-8 της Super League.

Έχοντας σε τρομερή ημέρα τον Κριστιάν Κουαμέ, ο Άρης επικράτησε 3-1 του ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης» και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στα play-offs 5-8 της Super League.

Ο Ιβοριανός επιθετικός του Άρη σημείωσε τα δύο πρώτα του τέρματα με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων», δίνοντας τον τόνο για την ευρεία νίκη της ομάδας του.

Το μόνο που έκανε ο ΟΦΗ ήταν να μειώσει στο 88΄με ένα πανέμορφο γκολ από τον Χουάν Νέιρα.

Με αυτή τη νίκη ο Άρης έφτασε τους 25 βαθμούς στη βαθμολογία του 5-8 σε απόσταση τριών βαθμών από τον Λεβαδειακό. Από την άλλη ο κυπελλούχος ΟΦΗ παρέμεινε στην 3η θέση με 20.

Το ματς

Το παιχνίδι άρχισε με τον Άρη να πιέζει και να απειλεί μόλις στο 5’ με τον Πέρεθ, ενώ στο 9’ και το 10’ ο Κουαμέ και ο Γκαρέ πρωταγωνίστησαν σε δύο καλές στιγμές που πέρασαν ανεκμετάλλευτες.

Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 19’, όταν ο Πέρεθ βρήκε τον Κουαμέ, αυτός έστρωσε στον Γκαρέ και ο Αργεντινός με ψύχραιμο πλασέ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-0.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει μετά το ημίωρο, με τον Αθανασιάδη να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση στο 35’ σε γυριστό σουτ του Νους.

Ο Άρης ήταν πιο αποτελεσματικός και στο 42’ διπλασίασε τα τέρματά του.

Μετά από σέντρα του Ντουντού από τα αριστερά, ο Κουαμέ με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη γωνία του Λίλο για το 2-0, σημειώνοντας το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Άρη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «κίτρινοι» άγγιξαν το τρίτο γκολ στο 60’, όμως η βολίδα του Ράσιτς από τα 30 μέτρα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι.

Στη συνέχεια ανέλαβε ξανά δράση ο Αθανασιάδης, ο οποίος νίκησε τον Νους σε τετ-α-τετ στο 65’, ενώ στο 75’ έπεσε εντυπωσιακά στη γωνία του για να διώξει το δυνατό σουτ του Καραχάλιου.

Στο 78’, ο Γιαννιώτας τροφοδότησε τον Κουαμέ μέσα στην περιοχή και ο Ιβοριανός με ιδανικό πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το μόνο που κατάφερε ο ΟΦΗ ήταν να μειώσει στο 88’ με ένα καταπληκτικό τέρμα του Νέιρα, ο οποίος στόπαρε με το στήθος στην πλάτη της άμυνας και με έναν κεραυνό εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Γένσεν (Χόνγκλα), Ράτσιτς, Πέρεθ (Γιαννιώτας), Γκαρέ (Νίνγκ), Ντουντού (Μπουσαϊντ), Κουαμέ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Σενγκέλια, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος (Κωστούλας), Κανελλόπουλος (Καραχάλιος), Ανδρούτσος (Αποστολάκης), Φούντας (Ρομάνο), Νους, Ισέκα.

