ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με εκπλήξεις σε σχήμα και πρόσωπα η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ (19:30, Live από το Onsports) χωρίς να έχει βαθμολογικό κίνητρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μάλιστα, χρησιμοποιεί μετά από πολύ καιρό τετράδα στην άμυνα, έχοντας πολλά προβλήματα απουσιών.

Ο Αλμπάν Λαφόν θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιώργο Κυριακόπουλο στα δύο άκρα της άμυνας. Οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά συνθέτουν το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με τους Σωτήρη Κοντούρη και Άνταμ Τσέριν να βρίσκονται στη μεσαία γραμμή.

Ο Ταμπόρδα βρίσκεται σε θέση επιτελικού χαφ πίσω από τον Ανδρέα Τετέι, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Παύλος Παντελίδης και Σαντίνο Αντίνο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.

