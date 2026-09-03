«Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης»: Μια Μουσικοθεατρική παράσταση στο Christmas Theater

«Εγώ ο Σέρ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης».  Μια Μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα από τον Οκτώβριο στο Christmas Theater.

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«Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης»: Μια Μουσικοθεατρική παράσταση στο Christmas Theater
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Ποιος ήταν πραγματικά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης; Ο άνθρωπος πίσω από τη φωνή που σημάδεψε την Ελλάδα. Το παιδί από το Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, γνώρισε τον πόλεμο, τη Μακρόνησο, τον έρωτα, τις μεγάλες συνεργασίες και τελικά έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού.

Η θεατρική παράσταση «Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης» ακολουθεί τον νεαρό υδραυλικό που ονειρεύτηκε μια καλύτερη ζωή.

Τον τραγουδιστή που έδωσε φωνή στην ποίηση.

Τον σύζυγο, τον πατέρα, τον φίλο.

Τον άνθρωπο που έζησε τις μεγάλες χαρές και τις μεγάλες δοκιμασίες μιας ολόκληρης εποχής.

Μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, η παράσταση φωτίζει όχι μόνο τη διαδρομή του Γρηγόρη Μπιθικώτση, αλλά και την πορεία της ίδιας της Ελλάδας.

Ένας δημοσιογράφος της εποχής μας αναλαμβάνει να ερευνήσει τη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Ξεκινώντας από το παρόν, ταξιδεύει σε μια Ελλάδα που αλλάζει: από τις αυλές του Περιστερίου και τα χρόνια της Κατοχής, στη Μακρόνησο, στα λαϊκά πάλκα, στις μεγάλες συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής.

Μέσα από μαρτυρίες, τραγούδια, πρόσωπα και γεγονότα μιας ολόκληρης εποχής, συνθέτει το παζλ μιας ζωής που ταυτίστηκε με την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Κι ενώ όλοι μιλούν για εκείνον, ο ίδιος βρίσκεται διαρκώς παρών στη σκηνή ως βουβός παρατηρητής. Βλέπει τη ζωή του να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του. Παρακολουθεί τα παιδικά του χρόνια, τους αγώνες, τις επιτυχίες, τις απώλειες και τις μεγάλες στιγμές που τον έκαναν θρύλο.

Ένας άνθρωπος συναντά τον μύθο του.

Μια παράσταση όπου το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν και η μνήμη μετατρέπεται σε ζωντανή εμπειρία.

Γιατί ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης δεν ανήκει μόνο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ανήκει σε όλους εκείνους που κάποτε τραγούδησαν έναν στίχο του, δάκρυσαν με τη φωνή του ή αναγνώρισαν μέσα στα τραγούδια του ένα κομμάτι της δικής τους ζωής.

Μια παράσταση για τη φωνή που έγινε μνήμη. Μια παράσταση για τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο. Μια παράσταση για όλους εμάς. Ίσως γιατί κάθε φορά που ένας άνθρωπος τραγουδά έναν στίχο του, θυμάται, αγαπά, ελπίζει ή συγκινείται, η ιστορία συνεχίζεται. Και τότε ο Σερ δεν ανήκει πια στο παρελθόν. Ανήκει στο παρόν. Και στο μέλλον.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Σκηνοθεσία - Κείμενο: Δημήτρης Μαλισσόβας

Δ/νση Ορχήστρας: Άκης Κατσουπάκης

Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς

Οι Τραγουδιστές: Γιάννης Κότσιρας – Μπάμπης Στόκας – Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Οι Ηθοποιοί: Τάσος Χαλκιάς – Φίλιππος Σοφιανός – Ματίνα Νικολάου – Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλλη Καραλή

Στον ρόλο της Μητέρας: Η Ελένη Γερασιμίδου

Δημοσιογράφος: Χρήστος Φερεντίνος

Συμμετέχει ένας 25μελής Θίασος με ζωντανή ορχήστρα

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