Eurobasket 2025: Με Αντετοκούνμπο, Σλούκα, αλλά χωρίς Παπαγιάννη οι κλήσεις Σπανούλη

Στην λίστα των παικτών που κάλεσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ επιστρέφει έπειτα από απουσία δύο ετών ο Κώστας Σλούκας, όπως και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που παίρνει τη θέση του νατουραλιζέ.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Νικ Καλάθης, καθώς ταλαιπωρείται από χονδροπάθεια, όπως και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, λόγω μακράς αγωνιστικής απραξίας. Εκτός για ιατρικούς λόγους έμεινε και ο Τόμας Ουόκαπ, αλλά και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης, που επικαλέστηκαν προσωπικούς επαγγελματικούς λόγους.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας θα αρχίσει τη Δευτέρα (28/07) και το πρώτο φιλικό θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου, κόντρα στο Βέλγιο.

Συνοπτικά, στις κλήσεις βρίσκονται οι:

Όνομα Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 157 1.042

Κώστας Σλούκας 15/01/1990 1.90 G Παναθηναϊκός 118 817

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 G Ολυμπιακός 79 528

Γιάννης Αντετοκούνμπο 06/12/1994 2.11 F Μιλγουόκι Μπακς 68 1.072

Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 PF Παναθηναϊκός 43 408

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 G Παναθηναϊκός 32 134

Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 1.98 G ΑΕΚ 28 146

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.08 C Ολυμπιακός 24 123

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 G Παναθηναϊκός 23 203

Τάιλερ Ντόρσεϊ 18/02/1996 1.96 G Ολυμπιακός 22 225

Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 F Τσεντεβίτα Ολίμπια 12 58

Βαγγέλης Ζούγρης 14/10/2004 2.01 C Λούιβιλ Κάρντιναλς 5 25

Νεοκλής Αβδάλας 04/02/2006 2.03 G Βιρτζίνια Τεκ 3 5

Όμηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.93 G Ολυμπιακός 2 2

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.06 C Ολυμπιακός/Προμηθέας 1 4

Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 G Μαρούσι 1 7

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 PF Παναθηναϊκός - -

Λευτέρης Λιοτόπουλος 02/08/2006 1.96 G Σεντ Τζονς - -

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 G Προμηθέας - -

Η Εθνική Ελλάδας μετέχει στον Γ’ όμιλο στο Eurobasket 2025 που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό της Κύπρου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του ομίλου:

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ισπανία

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος

21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ιταλία-Γεωργία

18:15 Κύπρος-Ελλάδα

21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα

18:15 Ισπανία-Κύπρος

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα

