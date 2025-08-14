Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Τα… έσπασε από την περιφέρεια, νίκησε με άμυνα και κορυφαίο τον Μήτογλου

Η Εθνική Ελλάδας τα… έσπασε από την περιφέρεια, αλλά με αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο και κορυφαίο τον Ντίνο Μήτογλου νίκησε 69-61 το Μαυροβούνιο, σε φιλική αναμέτρηση στο κλειστό της Πυλαίας.

Newsbomb

Ντίνος Μήτογλου
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσία για ακόμα ένα παιχνίδι προβληματική εικόνα.

Οι διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη ήταν ιδιαίτερα άστοχοι από την περιφέρεια, καθώς ξεκίνησαν το ματς με 0/16 τρίποντα, ενώ συνολικά μέτρησαν 5/34 σουτ έξω από τα 6μ75! Η «γαλανόλευκη», παρά τα θέματα που είχε, αλλά και τους απουσίες με πιο σημαντική φυσικά εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έβγαλε πείσμα στο παρκέ.

Η Εθνική με εξαιρετική άμυνα, ειδικά στην τέταρτη περίοδο, έκανε την αντεπίθεση της, έχοντας πρωτοστάτη στην επίθεση τον Ντίνο Μήτογλου. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού μέτρησε 20 πόντους κι 9 ριμπάουντ.

Επόμενα τεστ για την Ελλάδα, ενόψει του Eurobasket 2025, είναι τα παιχνίδια με Λετονία (20 Αυγούστου) και Ιταλία (22 Αυγούστου) στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις.

Η εξέλιξη του Ελλάδα - Μαυροβούνιο

Με τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου μπήκε στο παρκέ η εθνική, με τους δύο τελευταίους να έχουν από ένα κόψιμο στο 1ο δεκάλεπτο. Η «επίσημη αγαπημένη» βρήκε 6 πόντους από τον Μήτογλου, με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 10-8, για να μπουν οι Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο αντί των Σαμοντούροβ και Μήτογλου αμέσως μετά, κι ενώ οι Ντόρσεϊ και Παπανικολάου είχαν περάσει στο παρκέ λίγο νωρίτερα. Με 0/6 τρίποντα, η εθνική είδε το Μαυροβούνιο να προσπερνά με 12-18 και 13-19, την ώρα που ο Κάιλ Άλμαν μετρούσε 2/3 τρίποντα για το Μαυροβούνιο. Με λέι απ ο Ντόρσεϊ μείωσε σε 15-19, σκορ 1ης περιόδου, κι ενώ οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν 0/8 τρίποντα, αλλά 6/7 δίποντα. Οι παίκτες του Μπόσκο Ράντοβιτς σούταραν με κακά ποσοστά στα σουτ δύο πόντων, μετρώντας 3/10 δίποντα.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σημείωσε τα δύο πρώτα καλάθια της Ελλάδας με την έναρξη της 2ης περιόδου, ενώ ο αδελφός του Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε προβάδισμα στην εθνική, 21-19. Οι δύο ακόμη πόντοι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη που ακολούθησαν διεύρυναν σε 9-0 το σερί της «γαλανόλευκης» (23-19). Ο Νίκολα Βούτσεβιτς το πήρε προσωπικά και με 4 δικούς του πόντους οδήγσε σε σερί 7-0 το Μαυροβούνιο (23-26). Εύστοχοι διαδοχικά οι Σαμοντούροβ και Παπανικολάου έξω από τα 6.75 (29-26), ενώ ο Μήτογλου «έγραψε» το 31-26. Η εθνική έκανε λάθη, την ώρα που οι δύο Ομοσπονδιακοί προπονητές δοκίμαζαν σχήματα, για να πάει στο -3 η Ελλάδα στ’ αποδυτήρια στο ημίχρονο (32-35), αφού μετά από λάθος του Μήτογλου, ο Κάιλ Άλμαν έκλεψε, κέρδισε το φάουλ, έβαλε και τις βολές, ενώ ο Ιγκόρ Ντρόμπιακ με τρίποντο είχε δώσει πρωτοπορία στο Μαυροβούνιο (31-32). Και μετά από μία εύστοχη βολή του Σλούκα, ο Βούτσεβιτς διαμόρφωσε το σκορ του α΄ μέρους, με 3 διαδοχικούς πόντους, μετά από αντιαθλητικό φάουλ του Μήτογλου. Τα 2/21 τρίποντα της Ελλάδας έναντι των 3/8 του Μαυροβουνίου έδιναν πλεονέκτημα στους παίκτες του Ράντοβιτς.

Η Εθνική μείωσε στον πόντο 36-37 χάρη σε 4 σερί πόντους του Τάιλερ Ντόρσεϊ ως απάντηση στο καλάθι του Βούτσεβιτς. Ο Σπανούλης θα εκνευριζόταν, όμως στη συνέχεια βλέποντας τους Έλληνες διεθνείς να κάνουν λάθη και να έχουν κακές επιλογές στην επίθεση. Όλα αυτά τα αξιοποίησαν οι Κλγιάτζιτς, Σιμόνοβιτς και Βούτσεβιτς για να οδηγήσουν για πρώτη φορά στο +9 το Μαυροβούνιο (38-47). Πέντε διαδοχικοί πόντοι του Μήτογλου επέτρεψαν στην εθνική να «κλείσει την ψαλίδα» (43-47). Ο Ντόρντε Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε με το καλάθι (43-49), ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 45-49 με 2/2 βολές, για να διαμορφώσει το σκορ της 3ης περιόδου (45-51) ο Ιγκόρ Ντρόμπνιακ. Η εθνική μετρούσε 3/28 τρίποντα στα πρώτα 30 λεπτά!

Με τρίποντο του Λαρεντζάκη και δίποντο του Μήτογλου, με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, η εθνική πλησίασε στον πόντο (50-51). Οι Χατζημπέκοβιτς και Άλμαν διατήρησαν στην πρωτοπορία το Μαυροβούνιο (50-54). Οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ ισοφάρισαν σε 54-54. Η εθνική προσπέρασε μετά από… αυτοθυσία του Κώστα Αντετοκούνμπο που με… μπλοζόν κράτησε την μπάλα μέσα στις τέσσερις γραμμές για να κάνει το 56-54 ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Το σερί της «επίσημης αγαπημένης» συνεχίστηκε έως το 59-54 από Κώστα Αντετοκούνμπο και Παναγιώτη Καλαϊντζάκη, για το 14-3 της εθνικής στο πρώτο πεντάλεπτο της 4ης περιόδου. Πλέον, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν αρχίσει να λειτουργούν και επιθετικά, πέρα από τη σταθερά καλή άμυνά, για να διευρύνουν στο +9, με νέο τρίποντο από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, την υπέρ τους διαφορά (65-56). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο παρκέ και με 2/2 βολές θα έδινε διψήφια τιμή στη διαφορά, για το +11 (67-56), ενώ ήταν πρωταγωνιστής στα τελευταία λεπτά μέχρι το τελικό 69-61.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Πιτσίλκας, Μπακάλης
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-19, 32-35, 45-51, 69-61
ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13, Λαρεντζάκης 10 (2), Σλούκας 1, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 3 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 5 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 11, Αντετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 20 (1).
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Μπόσκο Ράντοβιτς): Άλμαν 9 (1), Βούτσεβιτς 13 (1), Σλάβκοβιτς 4, Χατζιμπέγκοβιτς 5 (1),

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:27ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στην Κρήτη: Οδηγός παρέσυρε σκύλο, έλεγξε το αυτοκίνητό της, και τον άφησε να πεθάνει

21:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ μίας «σταθερής Δυτικής Όχθης» το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την ανακοίνωση Σμότριτς για νέους οικισμούς

21:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Τα… έσπασε από την περιφέρεια, νίκησε με άμυνα και κορυφαίο τον Μήτογλου

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Οι πρωταθλητές Ιταλίας του εμφάνισαν τις αδυναμίες του

20:57LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

20:57ΥΓΕΙΑ

Σημαντική ανακάλυψη: Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε αντιβιοτικά για υπερανθεκτικά βακτήρια

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

20:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Ο αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό του Conference League

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός: Ο σπουδαίος αγώνας για την πρόκριση στα play offs του Europa

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Εθνική ξεκίνησε με 0/16 τρίποντα στο φιλικό με το Μαυροβούνιο: Δείτε το πρώτο εύστοχο του Σαμοντούροφ

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τους τελευταίους βομβαρδισμούς του Ισραήλ - Έξι εκ των θυμάτων περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του - Από μάνατζερ σε... αντίδικός του

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δυο περιοχών

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: Προσπάθεια οικειοποίησης του έργου της Βασ. Όλγας από τον δήμαρχο - Θέμα χρόνου να μάθουμε ότι έφτιαξε και το... Μετρό

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τετέ και Τσέριν στο βασικό σχήμα, διατηρείται ο Σφιντέρσκι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα αντιδράσεων στη Μέση Ανατολή μετά την αναφορά Νετανιάχου στο «Μεγάλο Ισραήλ»

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Για πρώτη φορά βασικός ο Πενράις | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτική Προστασία: Πάνω από 150 φωτιές εντός 48 ωρών - Αναλυτικά τα στοιχεία των πυρκαγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του - Από μάνατζερ σε... αντίδικός του

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δυο περιοχών

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

18:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS.... τα καίει όλα ξανά - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» 40άρια για 48 ώρες παντού!

20:57LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»: Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με 153 γραμμάρια κοκαΐνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ