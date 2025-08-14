Η Εθνική ξεκίνησε με 0/16 τρίποντα στο φιλικό με το Μαυροβούνιο: Δείτε το πρώτο εύστοχο του Σαμοντούροφ

Η Εθνική ξεκίνησε με 0/16 τρίποντα στο φιλικό με το Μαυροβούνιο
Η Εθνική Ελλάδας χρειάστηκε να σουτάρει 17 τρίποντα για να καταφέρει να… σπάσει το ρόδι έξω από τα 6μ75 – Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ πέτυχε το πρώτο εύστοχο τρίποντο.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει ακόμα ένα φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασία του για το Eurobasket 2025.
Οι διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζουν το Μαυροβούνιο στο κλειστό της Πυλαίας, σε ένα ματς που δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά από την περιφέρεια.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα μπήκε με 0/16 τρίποντα και χρειάστηκε να περάσουν 15’19’’ για να βρει για πρώτη φορά στόχο έξω από τα 6μ75. Αυτός που έσπασε το… ρόδι ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος έκανε το 26-26:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ