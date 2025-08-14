Η Εθνική ξεκίνησε με 0/16 τρίποντα στο φιλικό με το Μαυροβούνιο: Δείτε το πρώτο εύστοχο του Σαμοντούροφ

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει ακόμα ένα φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασία του για το Eurobasket 2025.

Οι διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζουν το Μαυροβούνιο στο κλειστό της Πυλαίας, σε ένα ματς που δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά από την περιφέρεια.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα μπήκε με 0/16 τρίποντα και χρειάστηκε να περάσουν 15’19’’ για να βρει για πρώτη φορά στόχο έξω από τα 6μ75. Αυτός που έσπασε το… ρόδι ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος έκανε το 26-26:

