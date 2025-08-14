ΑΕΚ: «Κόπηκε» στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους, διάθεση να περιμένει έχει η «Ένωση» - Όλα τα δεδομένα

Η «Ένωση» είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Λιθουανό γκαρντ, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε κι ως εκ τούτου η μεταγραφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι υπάρχει οριστικό «ναυάγιο», καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του.

Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι η ΑΕΚ αρχίζει και πάλι να ρίχνει ματιές στην αγορά, αλλά παράλληλα έχει και τη διάθεση να περιμένει τον Λεκαβίτσιους, ο οποίος συνεχίζει τις θεραπείες. Όσο για το πρόβλημα που δεν επιτρέπει στον «Λέκα» να είναι άμεσα διαθέσιμος, έχει να κάνει με τους κοιλιακούς του.

