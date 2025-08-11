Μεταγραφές: Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Χαραλαμπόπουλο, το… παλεύει για Άντονις Αρμς!

Παίκτης της ΑΕΚ θα είναι την ερχόμενη σεζόν ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος, ενώ η «Ένωση» συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Άντονις Άρμς.

Βαγγέλης Πάτας

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Έλληνα φόργουορντ κι αναμένουν να λάβουν το υπογεγραμμένο συμβόλαιο.

Ο Χαραλαμπόπουλος βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο της ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε καλό δρόμο το τελευταίο διάστημα. Τελικά, παρά την προσπάθεια του Άρη να τον κάνει δικό του, ο 28χρονος φόργουορντ αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της «Ένωσης» για συμβόλαιο ενός έτους, χωρίς να αποκλείεται στη συμφωνία να υπάρχει οψιόν για ακόμα μια σεζόν.

Ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς από το 2021 αγωνίζεται στο εξωτερικό, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο, Σάσαρι και Τουρκ Τέλεκομ.

Την περασμένη σεζόν στάθηκε άτυχος, καθώς στο ξεκίνημα της υπέστη ρήξη χιαστού σε αγώνα της Τουρκ Τέλεκομ με τον Άρη και τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της. Πλέον, είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση για λογαριασμό της ΑΕΚ, η οποία θα γίνει η έκτη ελληνική ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Λαυρίου, Ολυμπιακού κι Ιωνικού Νίκαιας.

Παράλληλα, η ΑΕΚ συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Άντονις Άρμς, με τον οποίο τις τελευταίες οι επαφές έχουν ενταθεί ξανά. Ο 27χρονος περιφερειακός, ο οποίος είχε καλή εικόνα στο Summer League, διαθέτει πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο Ντράγκαν Σάκοτα για τις θέσεις «2-3».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:56ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί: Απόφαση Τραμπ για παράταση 90 ημερών στην ανακωχή με την Κίνα

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

22:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Τραμπ παρατείνει την προθεσμία επιβολής δασμών στην Κίνα - Αποκλείει τον χρυσό

22:40WHAT THE FACT

Ανησυχητικά ευρήματα: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη σύνδεση της τηγανητής πατάτας και του διαβήτη

22:32ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» Νετανιάχου σε μερική συμφωνία με τη Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ολική κατάρρευση στο ηλεκτρικό δίκτυο λόγω θερμοκρασιών που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μαίνεται η φωτιά στην Ταρίφα - Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν σπίτια και ξενοδοχεία - «Η μόνη λύση ήταν να κατέβουμε στην παραλία»

22:07ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου» – Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Χαραλαμπόπουλο, το… παλεύει για Άντονις Αρμς!

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη: Οριοθέτημένη και σε ύφεση - Ερευνάται το πώς ξεκίνησε

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας ορειβάτης διασώθηκε με επιτυχία στον Ολύμπο - Τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

21:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Τα μέλη του Ερασιτέχνη δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη»

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πόρος: Νεκρή 73χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή Αλυκής

21:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στον κόμβο Ατσιποπούλου – Βίντεο

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέχρι και φυλάκιση σε όσους πετάνε σκουπίδια από το αυτοκίνητο - Ισχύει και για τουρίστες

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε από καταφύγιο σε ασφαλές σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

22:07ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου» – Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπάει καρδιές το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

19:39LIFESTYLE

Σπάνια εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ζοφερή πρόβλεψη: Ο πυρηνικός χειμώνας θα διαρκέσει 10 με 12 χρόνια - Θα φέρει μαζική πείνα και θάνατο

21:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

22:40WHAT THE FACT

Ανησυχητικά ευρήματα: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη σύνδεση της τηγανητής πατάτας και του διαβήτη

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

20:48LIFESTYLE

Παντρεύονται Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο «σφραγίζει» τον έρωτά τους

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

19:37LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Φέρνει τον «καύσωνα» στην Άνδρο με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ