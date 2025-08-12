Μεταγραφές: Επίσημο! Παίκτης της ΑΕΚ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του για την ερχόμενη σεζόν.

Βαγγέλης Πάτας

AEK BC
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν τη Δευτέρα (11/08) σε συμφωνία με τον Έλληνα φόργουορντ και μια ημέρα αργότερα επισημοποίησαν τη συμφωνία.

Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της ΑΕΚ και παρά την προσπάθεια του Άρη να τον κάνει δικό του, ο 28χρονος φόργουορντ αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της «Ένωσης» για συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς από το 2021 αγωνιζόταν στο εξωτερικό, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο, Σάσαρι και Τουρκ Τέλεκομ.

Την περασμένη σεζόν στάθηκε άτυχος, καθώς στο ξεκίνημα της υπέστη ρήξη χιαστού σε αγώνα της Τουρκ Τέλεκομ με τον Άρη και τέθηκε νοκ άουτ. Πλέον, είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση για λογαριασμό της ΑΕΚ, η οποία γίνετααι η έκτη ελληνική ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Λαυρίου, Ολυμπιακού κι Ιωνικού Νίκαιας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο (27 χρ., 2μ.04).

Ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε σήμερα (12/08) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1997 στην Αθήνα και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον ΠΑΟ, με τον οποίο κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα (2013, 2014, 2017, 2018) και τέσσερα Κύπελλα Ελλάδος (2014, 2015, 2016, 2017).

Τη σεζόν 2017‑2018 αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, ενώ το καλοκαίρι του 2018 μεταγράφηκε στο Λαύριο και είχε μέσο όρο 7,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 12 εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στον ΟΣΦΠ, ενώ τη σεζόν 2020-2021 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Φορτιτούντο Μπολόνια. Ακολούθησε η μεταγραφή του στο Περιστέρι, όπου παρέμεινε από το 2021 έως το 2023, ενώ την περίοδο 2023-2024 αγωνίστηκε στην ισπανική Obradoiro, καταγράφοντας 5,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην ισπανική Liga Endesa.

Η αρχή της σεζόν 2023-2024 βρήκε τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στην Ιταλία για λογαριασμό της Ντιναμό Σάσαρι, όπου μέτρησε 8,9 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ αργότερα τη σεζόν αγωνίστηκε στην ισπανική Obradoiro, καταγράφοντας 5,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ μέσο όρο.

Το Καλοκαίρι του 2024 ανακοινώθηκε από την Τουρκ Τέλεκομ, όμως στις 2 Οκτωβρίου, σε αγώνα Eurocup κόντρα στον Άρη τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δράσης για 7-8 μήνες.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Χαραλαμπόπουλος υπήρξε πρωταγωνιστής σε όλες τις «μικρές» ηλικιακές κατηγορίες. Με την Εθνική Παίδων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ16 το 2013. Το 2015 ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ18, όπου αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης. Το 2017, με την Εθνική Νέων, κατέκτησε ξανά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 και αναδείχθηκε και πάλι MVP.

Βασίλη, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!»

