Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ντύνει στα «κιτρινόμαυρα» τον Λεκαβίτσιους - Πέρασε ιατρικά ο Λιθουανός γκαρντ

Η «Ένωση» είναι έτοιμη να κάνει άλλη μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της, καλύπτοντας το κενό που έχει στη θέση του πλέι μέικερ.

Η ΑΕΚ προχωράει την περίπτωση του Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλή την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο ότι φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR για δύο χρόνια (2017-19), αλλά η σύζυγός του είναι Ελληνίδα και διατηρεί σπίτι στη χώρα μας.

Ο 31χρονος γκαρντ βρίσκεται στην Αθήνα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και σε περίπτωση που πάνε όλα καλά θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, με την οποία υπάρχει προφορική συμφωνία. Την περασμένη σεζόν ο «Λέκα», ως παίκτης της Ζαλγκίρις, μέτρησε 2.1 πόντους σε 14 ματς στη Euroleague.

