AEK: «Ο Λεκαβίτσιους ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε “κόπηκε”»

Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Λιθουανό γκαρντ, ωστόσο η μεταγραφή του δεν μπορεί να ολοκληρωθεί τη δεδομένη στιγμή.

Ο λόγος είναι ότι ο Λεκαβίτσιους αντιμετωπίζει πρόβλημα στους κοιλιακούς, ωστόσο στην «Ένωση» είναι αποφασισμένη να τον περιμένουν.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποία ανέφερε ότι: «Ο αθλητής ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε “κόπηκε”».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν είναι αθλητής της ομάδας μας, επομένως ουδέποτε αναμείχθηκε (η ΑΕΚ ΒC) σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων, που ν’ αφορά στον αθλητή.

Ο αθλητής ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε «κόπηκε», όπως ψευδώς αναφέρεται σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του Τύπου, για οποιοδήποτε θέμα, πόσο μάλλον σε θέματα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρικό απόρρητο να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας & ΜΜΕ της ΑΕΚ BC».

