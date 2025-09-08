Eurobasket 2025, Αταμάν: «Είμαστε εδώ για ένα μετάλλιο, τα power rankings είναι βλακείες»

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε πως στόχος της Τουρκίας στο Eurobasket 2025 είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Είμαστε εδώ για ένα μετάλλιο, τα power rankings είναι βλακείες»
Η Τουρκία είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει στο φετινό Eurobasket.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει πει πολλές φορές πως στόχος της ομάδας του είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου και το επανέλαβε, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου πριν από τον προημιτελικό απέναντι στην Πολωνία αύριο (9/9, 17:00).

Αρχικά ο κόουτς του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε για το αν η Τουρκία είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών στη χώρα του, με δεδομένο ότι μαζί με τη Γερμανία είναι οι μόνες αήττητες στο φετινό τουρνουά με 6/6 και σχολίασε: «Δεν σκεφτόμαστε το αν είμαστε η καλύτερη, ή η χειρότερη τουρκική ομάδα, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Στην FIBA αρέσει να φτιάχνει τέτοια πράγματα, τα Power Rankings, αλλά είναι βλακείες. Η πραγματικότητα είναι μέσα στο παρκέ και στο να κερδίζεις. Θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια ποια θέση θα πάρουμε στο τέλος του Ευρωμπάσκετ».

Όσον αφορά στη νίκη επί της Σερβίας, που έφερε την Τουρκία στην κορυφή του Α’ Ομίλου, ο Αταμάν υπογράμμισε: «Φυσικά, μας βοήθησε γιατί τερματίσαμε στην 1η θέση του ομίλου μετά από το παιχνίδι με τη Σερβία. Αν δείτε, η Σερβία αποκλείστηκε από την Φινλανδία, καθώς η Φινλανδία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Οπότε, μας βοήθησε να πάρουμε την 1η θέση και να προκριθούμε στα προημιτελικά. Στο μέλλον, κάθε ματς είναι διαφορετικό. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε άλλη ομάδα, άλλη στρατηγική. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για αυτούς, όπως και για εμάς, αλλά θα παλέψουμε για τη νίκη».

