Διαμαντίδης και Παπαλουκάς στο Εurobasket: Οι viral αντιδράσεις τους στα καλάθια της Εθνικής

Οι Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρης Διαμαντίδης και Κώστας Τσαρτσαρής παρακολούθησαν από κοντά στη Ρίγα τον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ, όπου η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας της Φινλανδίας με 92-89.

Τα θρυλικά μέλη της «γαλανόλευκης», που είχαν πανηγυρίσει το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ του 2005 στο Βελιγράδι και το ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Σαϊτάμα το 2006, έζησαν έντονα το παιχνίδι και ξέσπασαν σε ενθουσιώδεις πανηγυρισμούς στο φινάλε, αγκαλιάζοντας παράλληλα τον σημερινό προπονητή και πρώην συμπαίκτη τους, Βασίλη Σπανούλη.

Η FIBA μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram σχολιάζοντας με χιούμορ: «Το Ευρωμπάσκετ δεν είναι απλά ψυχεδελικό;»