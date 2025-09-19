Ο Παναθηναϊκός AKTOR μεταφέρει το… άρωμα Ελλάδας από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Συγκίνηση, χαρά, σύνδεση με την πατρίδα. Τα συναισθήματα των Ελλήνων ομογενών στην Μελβούρνη, στις μέρες παραμονής της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR στην πόλη τους. Με τους «πράσινους» να δίνουν το παρών σε διάφορες εκδηλώσεις και αποκορύφωμα όλων φυσικά, ο αγώνας με την Παρτιζάν σε κατάμεστη αρένα.

Η επίσκεψη του «τριφυλλιού» στη Μελβούρνη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δίνοντας χαρά στους Έλληνες και κερδίζοντας εμπειρίες ζωής όλοι οι συμμετέχοντες. Πλέον, τα ίδια συναισθήματα και η λαχτάρα, μεταφέρονται στο Σίδνεϊ. Τη μεγαλούπολη της ανατολικής Αυστραλίας, η οποία θα γίνει η βάση του «τριφυλλιού» τις επόμενες μέρες.

Σήμερα κιόλας είναι προγραμματισμένη εκδήλωση στην φημισμένη όπερα του Σίδνεϊ. Μία απ’ τις πολλές εκδηλώσεις για το «τριφύλλι». Το οποίο έχει πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντος, την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας.

Στο αγωνιστικό σκέλος, τώρα, σήμερα θα προπονηθεί για πρώτη φορά από την αρχή της προετοιμασίας, σχεδόν όλη η ομάδα μαζί. Η επιστροφή των διεθνών που συμμετείχαν στο Eurobasket, αλλά και του Εργκίν Αταμάν φυσικά, δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στο σημερινό πρόγραμμα.

Θυμίζουμε πως από χθες έχει αφιχθεί και ο Ρισόν Χολμς που ταλαιπωρήθηκε από ίωση κι έτσι καθυστέρησε μερικές μέρες για να έρθει. Πλέον ξεπέρασε το πρόβλημα και «μπαίνει» δυναμικά κι αυτός με την υπόλοιπη ομάδα.

Στο Σίδνεϊ ο Παναθηναϊκός θα δώσει και το δεύτερο φιλικό του. Την Κυριακή (21/9) στις 12:00 ώρα Ελλάδος, θα αντιμετωπίσει τους 32ers της Αδελαΐδας.