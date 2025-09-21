Εκτός BCL o ΠΑΟΚ, ηττήθηκε εύκολα από την Μπούρσασπορ

Ήττα χωρίς «μάχη» για τον ΠΑΟΚ από την Μπούρσασπορ. Στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, οι Θεσσαλονικείς έχασαν 92-73 από την τούρκικη ομάδα, για τα προημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Έτσι δε θα είναι στους ομίλους, συνεχίζοντας στο Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Group F μαζί με τις Τρέπτσα (Κόσοβο), Μπράουνσβαϊγκ (Γερμανία) και τον νικητή του Άνβιλ Βλότσλαβεκ (Πολωνία) – Μπασκίμι (Κόσοβο).

Μπερκ Ακίν (22π. με 4/7 τρίποντα) , Μπράντον Τσίλντρες (19π., με 3/5 τρίποντα ), Βι Τζέι Κίνγκ (13π.), ήταν οι παίκτες που «σκότωσαν» τις ελπίδες του ΠΑΟΚ. Για την ελληνική ομάδα ο Τόμας Ντίμσα (18π., με 4/8 τρίποντα) ήταν αυτός που ξεχώρισε.

Τα δεκάλεπτα: 30-9, 54-26, 74-46, 92-73

ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Τσίλντρες 19 (3), Άκνταμαρ, Πάρσον 4, Κοκσάλ, Σατίρ, Ακίν 22 (4), ΝτεΛόριερ 2, Κρόφορντ 8, Ονάρ 9, Κινγκ 13 (1), Κόνοντσουκ 8, Νόκο 7.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (1), Κόνιαρης, Σλαφτσάκης 2, Ζάρας, Τζάκσον 9 (1), Τζόουνς 7, Περσίδης 4, Ιατρίδης 3 (1) Μπράουν 7, Φίλλιος 8 (2), Μουρ 6, Ντίμσα 18 (4).